كريمة: لم يرد نص في الشرع يقضي بإخطار الرجل لزوجته الأولى بزواجه في أي بلد| فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إننا لو تحاكمنا إلى الشريعة الإسلامية لوجدنا فيها اليسر، مؤكدا أن الإسلام يهدف إلى وجود العلاقات الطيبة وعفة الإنسان.

وأضاف أحمد كريمة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه لم يرد نصا في الشرع، بان يعلم الزوج زوجته الأولى اذا تزوج في أي بلد آخر، مشيرا إلى أن عدم علمها قد يكون مصلحة لاستقرار الأسرة.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا بد على الزوج عدم ظلم زوجته الأولى ولا الثانية، وأن يعطي حقوق زوجاته كاملة.

وأشار أحمد كريمة إلى أن المرأة في البيئة العربية، قد تقبل أن يفعل زوجها الفاحشة، ولكن لا يتزوج عليها امرأة أخرى.