رئيس غرفة الصناعات الغذائية: منتجو الزيوت يتنافسون لخفض الأسعار رغم ارتفاعها عالميا

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن منتجي الزيوت في مصر يتنافسون مع بعض في أسعار الزيوت .

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج " الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر، أن خام الزيوت زاد من 70 إلى 100%، والأسعار ارتفعت إلى 24 ألف جنيه في الطن .

وأوضح أن التاجر لدية مخزون ولدية صلاحية بدأت تنتهي ولدية مستهلك ممتنع عن الشراء وهذا ادي الي تخفيض أسعار الزيوت لأسعار تنافسية رغم زيادة الأسعار عالميا الي 100% .

وتابع أنه لو قام المصنع بزيادة أسعار الزيوت 100% كما هو موجود عالميا سيقف عن البيع وبالتالي وقف المصنع والعمالة.