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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس غرفة الصناعات الغذائية: منتجو الزيوت يتنافسون لخفض الأسعار رغم ارتفاعها عالميا

صدى البلد

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن منتجي الزيوت في مصر يتنافسون مع بعض في أسعار الزيوت .

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج " الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر، أن خام الزيوت زاد من 70 إلى 100%، والأسعار ارتفعت إلى 24 ألف جنيه في الطن .

 وأوضح أن التاجر لدية مخزون ولدية صلاحية بدأت تنتهي ولدية مستهلك ممتنع عن الشراء وهذا ادي الي تخفيض أسعار الزيوت لأسعار تنافسية رغم زيادة الأسعار عالميا الي 100% .

وتابع أنه لو قام المصنع بزيادة أسعار الزيوت 100% كما هو موجود عالميا سيقف عن البيع وبالتالي وقف المصنع والعمالة.

mbc مصر الصناعات الغذائية غرفة الصناعات الغذائية برنامج الحكاية زيادة أسعار رئيس غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي

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