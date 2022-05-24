ناقد رياضي: ضغوط رهيبة على إيهاب جلال من حازم إمام ومحمد بركات

أكد الناقد الرياضي، بليغ أبوعايد أن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، يواجه شبح الإقالة وملاقاة مصير حسام البدري المدرب الأسبق للمنتخب، الذي استبعده أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي أدارت الكرة المصرية في فترة ما.

وتابع أبوعايد خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، إيهاب جلال مضغوط جدًا في الفترة الأخيرة سواء من انتقادات الجماهير، أو انقسام المجلس حول تعيينه، وكذلك طريقة اختياره كانت خاطئة.

وأوضح أبوعايد، ما يحدث مع إيهاب جلال من عدم وجود رغبة لبعض أعضاء المجلس على قرار تعيينه، يذكرني بموقف حسام البدري وأحمد مجاهد، ومن الوارد أن يلقى نفس المصير والإقالة.

وأتم بليغ، إيهاب جلال طلب الاجتماع بمجلس الاتحاد بدون بركات وحازم إمام، ومن الوارد أن يتم إلغاء ودية كوريا الجنوبية، منعًا لحدوث أزمات جديدة بين الأندية على إرسال لاعبيها للمشاركة في هذا اللقاء الودي، في ظل تلاحم المباريات.