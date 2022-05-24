نصبت على مواطنين في 4 ملايين جنيه.. القبض على مستريحة الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من عدد من المواطنين بشأن قيام (إحدى السيدات "ربة منزل" شهرتها أم إبراهيم - مقيمة بدائرة القسم ، سابق اتهامها فى 5 قضايا "تبديد – نصب" ، ومطلوب ضبطها وإحضارها فى قضية "نصب واستيلاء على مبالغ مالية")، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأثاث مقابل أرباح ، إلا أنها تعثرت فى سداد الأرباح منذ عام والتي بلغت (4 ملايين و502 ألف جنيه مصرى) وأنها تركت محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالي لها.

تم تحديد مكان اختباء المذكورة بأحد الشقق السكنية بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.