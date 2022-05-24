ناقد رياضي: الأهلي مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

أكد الناقد الرياضي، بليغ أبوعايد أن فريق الكرة بالنادي الأهلي مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، في حالة حسم الرباعي المشارك قاريًا بعد نهاية الدور الأول من الدوري الممتاز.

وتابع أبو عايد خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، اتحاد الكرة يلعب بالنار في أزمة مشاركة الأندية بالبطولات الإفريقية، مؤجلات الأهلي قد تبعده عن المربع الذهبي في الدوري المصري، فهل يعقل أن بطل إفريقيا آخر موسمين لا يشارك في البطولة الإفريقية.

وأوضح أبوعايد، اتحاد الكرة سيعيش في خرم الإبرة كثيرًا، ووضع نفسه في أزمات لا حصر لها، ولن يستطيع إخراج نفسه منها، ويتلاعب بنا في أزمة انتهاء الموسم 30 أغسطس، وفتح باب القيد بالدوري في شهر سبتمبر.

وأتم بليغ، ربنا يجازي من ابتلى الكرة المصرية بمقولة "ليس كل ما يعرف يُقال"، لانها تسببت في بعض الأزمات التي نعيشها بالوقت الحالي.