تحتاج استئصال ورم سريع.. تدهور الحالة الصحية للفنانة البحرينية وفاء مكي

بعد تدهور حالتها الصحية انتشر مقطع فيديو للممثلة البحرينية ​وفاء مكي​ أكدت فيه أنها لن تستطيع إجراء العملية اللازمة، بسبب الضغط على مستشفى السلمانية في العاصمة المنامة، وقد تقرر إجراء العملية في شهر يونيو المقبل بالرغم من أنها تحتاج إلى عمل جراحي على وجه السرعة.

فنانون يساندون وفاء مكي:

وناشد فنانون وإعلاميون خليجيون، وعرب السلطات البحرينية للتحرك العاجل والإسراع بعلاج وفاء.



وقالت شيماء سبت: "مسؤولينا الكرام في البحرين الحبيبة انتو دوم ذخر وعزوة وما تقصرون معانا، الفنانة البحرينية وفاء مكي تحتاج إلى عملية استئصال ورم بأسرع وقت ممكن، أرجو إلى من بيده الأمر الإسراع في هذا الإجراء لإنقاذ حياتها".