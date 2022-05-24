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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان بفيروس كورونا

نائبة وزير الخارجية
نائبة وزير الخارجية الأمريكي

أعلنت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكتبت المسئولة الأمريكية على تويتر: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية. وأعاني من أعراض خفيفة وسأعمل عن بُعد من المنزل وفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض".

وأضافت: "أشكر وزارة الخارجية الأمريكية والفريق الطبي لرعايتنا الممتازة وبجميع زملائنا حول العالم خلال هذا الوباء".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية،  في عددها، السبت الماضي، سلّطت الضوء، على القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية، وتضم 963 أمريكيًا محظور عليهم دخول أراضيها، معتبرة أنها "خطوة رمزية إلى حد كبير"، خاصة أنها تضم مجموعة واسعة النطاق من أعضاء إدارة جو بايدن وجمهوريين ومديرين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا وصحفيين ومُشرّعين لقوا حتفهم، ومواطنين أمريكيين عاديين، وحتى الممثل مورجان فريمان.

وأوضحت الصحيفة - في مقال تحليلي للقائمة نقلته على موقعها الإلكتروني - أن القائمة تشمل الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير النقل بيت بوتيجيج والسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض جين ساكي، وكذلك وزيرة الخارجية الأسبق هيلاري كلينتون، منوهة بأن هناك اسمًا بارزًا مفقودًا من القائمة، وهو الرئيس السابق دونالد ترامب، وفي الواقع، المسؤول البارز الوحيد في إدارة ترامب المدرج في الحظر هو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

وأضافت أن القائمة تضم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، لكن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليس على القائمة، ولم يُدرَج أيضًا السناتور راند بول، الذي أخّر تصويت مجلس الشيوخ على مساعدة أوكرانيا الأسبوع الماضي عندما كان السيناتور الوحيد الذي اعترض، إلا أن مجلس الشيوخ أقرّ الإجراء ووقع بايدن حزمة 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية الجديدة لأوكرانيا.

فيروس كورونا المستجد وزير الخارجية الامريكي كوفيد19 دونالد ترامب ويندي شيرمان

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