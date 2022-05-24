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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى: طارق حامد هو من طلب عدم المشاركة بمباراة أسوان

طارق حامد
طارق حامد

كشف  أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن  طارق حامد لاعب وسط الفريق هو من طلب استبعاده من مواجهة أسوان بكأس مصر 2020/21، بسبب استمرار شعوره ببعض الآلام في الركبة.


وأكد المشرف العام على الكرة :" طارق حامد طلب السفر إل ألمانيا للتأهيل مع أحد المختصين الذين كانوا يعملون في الدوري الإنجليزي، واستغل حصوله على ثلاث بطاقات صفراء  في الدوري، ولا نرغب الوقوف ضد مصلحة طارق وسمحنا له بالسفر وسيعود قريبًا".

وحرص التعليق على أخر خسارتين في الدوري :" عقب الهزيمة الأخيرة في الدوري، رئيس النادي قد طلب التعاقد مع اللاعبين، دون الجهاز الفني، وأكد لهم على حزن جماهير الأبيض من النتائج الأخير، وأكد على مساندته لهم خلال  مباراة أسوان، والتي قد تسمح لهم للجمع بين بطولتي الدوري والكأس في الموسم الماضي".

ووجه أمير مرتضى:" أعتذر للجماهير عن مباراتي الدوري، وهناك فكرة أبعد من خسارة أو فوز ثلاث نقاط، من الممكن أن نهد الأمور، ولكننا مازلنا في صدارة الدوري المصري وننافس على البطولة".

وفاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.
 

وينتظر الزمالك الفائز من لقاء بتروجت أمام الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية لملاقاته في النهائي.

طارق حامد الزمالك أسوان المقاولون العرب كأس مصر

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