تحذير.. مركز القلب الألماني يحدد الجرعة اليومية من القهوة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

كشفت عدد من الدراسات، إن تأثير القهوة على ضغط الدم يتحدد بالكمية التي يشربها الشخص.

ما هي الجرعة اليومية القصوى من القهوة لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا لمركز القلب الألماني ، يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم شرب القهوة - باعتدال، الجرعة اليومية القصوى هي 400 ملليغرام من الكافيين، أي ما يعادل 4-5 أكواب.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب قياس ضغط الدم قبل 30 دقيقة من شرب القهوة وبعدها دائمًا، فإن ضغط الدم الطبيعي هو 120/80 ملم زئبق.

هل يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم التوقف عن شرب القهوة؟

وفقًا لنتائج مراجعة الدراسات لعام 2017 ، يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم توخي بعض الحذر عند شرب القهوة، لكن ليس من الضروري رفضها.

وفقًا لموقع Medical News Today ، على الرغم من وجود عمل سابق يُظهر وجود صلة بين شرب القهوة وارتفاع ضغط الدم ، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن 3 إلى 4 أكواب يوميًا لها تأثير محايد أو حتى إيجابي.

وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2016 (كانت المشاركة 40 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة ، ممن يشربون القهوة بانتظام، فإن جميع أنواع القهوة تزيد من ضغط الدم، ولكن ضمن النطاق الطبيعي.

علاوة على ذلك ، كانت هذه الزيادة مؤقتة، على الرغم من أنها قابلة للقياس بعد 3 ساعات من شرب القهوة.





