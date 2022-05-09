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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القهوة المثلجة تساهم في تجنب الحموضة وحرقة المعدة

صدى البلد

من المعروف أن القهوة مصدر لبعض مضادات الأكسدة الغذائية، نظرًا لأنها منبه يمكن أن يساهم في صعوبة النوم، وقد يتداخل مع أنماط النوم المنتظمة لكثير من الأشخاص وقد يتسبب في اضطراب النوم أو قلة النوم بالنسبة للبعض.

 

ويجب على الأشخاص الحساسين له، تجنب القهوة وقت النوم أو محاولة التحول إلى المشروبات الباردة، إذا لزم الأمر.

 

ويلجأ العديد من الأشخاص المهتمين بالصحة إلى المشروبات الباردة للتخلص من الكافيين والسيطرة على حرقة المعدة / الحموضة. 

 

وقد أثبتت العديد من الدراسات، أن تناول القهوة باعتدال (1-2 كوب في اليوم) له فوائد صحية معينة ولا يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. 

 

وعلى الرغم من الشعبية المتزايدة للقهوة الباردة ، يجب إجراء المزيد من الأبحاث للتحقق من فوائدها الصحية والتأكد من المخاطر، إن وجدت. 

 

وإذا كنت تحاول التخلص من الحموضة التي تسببها القهوة يمكن تناول القهوة المثلجة.

 

وهي قهوة ساخنة تُقدم على الثلج حيث يتم تحضير القهوة الباردة عندما تنقع القهوة المطحونة في الماء (بارد أو في درجة حرارة الغرفة) لمدة 12 إلى 24 ساعة لإنتاج خلاصة قهوة مركزة.

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