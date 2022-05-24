ميدو بعد فوز الزمالك على أسوان: رئيس النادي شكله عنده حق

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق بشكل ساخر على ما تردد من "نحس" ستاد القاهرة الدولي على الزمالك، وذلك عقب فوز الفريق على أسوان اليوم بهدفين مقابل هدف على ستاد المقاولون العرب بمواجهة نصف النهائي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز الزمالك على أسوان في ملعب ستاد المقاولون وكأن لاعبي الزمالك يوجهون رسالة من خلاله بأن الأزمة كانت في نحس ملعب ستاد القاهرة".



أضاف: "وكأن فوز الزمالك على أسوان يؤكد تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي بشأن نحس ستاد القاهرة".



وختم حديثه قائلا: "محمد عواد ساهم بشكل كبير في تأهل الزمالك للنهائي من خلال تألقه بتصديه لركلتي جزاء".