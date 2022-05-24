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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة سمير صبرى .. فيديو

صدى البلد

كشفت الفنانة بشرى، تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان الراحل سمير صبرى ، من خلال برنامج the insider بالعربى . 

وقالت بشرى :" قابلته قبل سفري ومكنش عايزنى أسافر وكنت ماشية قالى خليكى ربع ساعة كمان".

وأضافت بشرى :"قبل وفاته بـ ٣ أيام اتعشينا معاه أنا ومجموعة من أصدقائه وكان بيحكى عن مشوار وأصدقائه وكان سعيد ومبتسم".

وتابعت بشرى :" بعد خروجه من المستشفى كان صعب يقيم فى بيته لوحده فأضطر للإقامة فى فندق ".

قدم نجوم الفن والإعلام مساء أمس واجب العزاء فى الفنان الراحل سمير صبري بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، ، الذى توفى يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

وحضر العزاء الفنان أشرف زكى ، وهانى شاكر وزوجته وأشرف عبد الباقى ، وشريف رمزى وطارق علام وأحمد ادم وجمال العدل ومحمد محمود عبد العزيز وعمرو يوسف وجمال سليمان  والفنانة  ليلى علوي وامل رزق ودينا ونهال عنبر و لبنى عبد العزيز ونبيلة عبيد وسهير شلبي ومادلين مطر و سمية الخشاب والفنانة لقاء سويدان و  بشرى و يسرا والإعلامية بوسى شلبى  والإعلامية اسعاد يونس وهانى مهنا  وأبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى . 

ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع المرض  الذي عانى منه عامًا كاملًا.

ورقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

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