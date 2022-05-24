منها جزر سليمان.. وزير الخارجية الصيني يزور 8 دول نهاية الشهر الجاري

أعلنت بكين، اليوم الثلاثاء، عن قيام وزير الخارجية الصيني، وانج يي، بزيارة ثمان دول من جزر المحيط الهادئ، من بينها جزر سليمان، وذلك في الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج ونبين، في مؤتمر صحفي دوري، بأن الدول السبع الأخرى هي كيريباتي وساموا وفيجي وتونجا وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة وتيمور ليستي.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين، عن توقيع اتفاق أمني مع جزر سليمان بينما تشعر دول غربية عدة والولايات المتحدة بالقلق من الطموحات العسكرية لبكين في المحيط الهادى، وقد توفر تلك الاتفاقية للجيش الصيني موطئ قدم هناك، فقد تحولت هذه الجزر في الفترة الأخيرة لساحة تنافس بين واشنطن وبكين.

وكانت أستراليا من الأطراف الفاعلة في المنطقة لنشر قوات لحفظ السلام في جزر سليمان بطلب من حكومة الأرخبيل، منذ ذلك الحين، سعت بكين التي أرسلت مدربين للشرطة ومعدات لمكافحة الشغب، إلى تعزيز وسائل حفظ الأمن في الجزيرة.

سُربت الشهر الماضي مسودة للاتفاق أثارت صدى لدى أستراليا لأنه يتضمن مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.

وتشعر كانبيرا منذ فترة طويلة بالقلق من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادي من شأنها أن تسمح لها بنشر قوتها البحرية خارج حدودها.

وبينما تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني، أعلنت الولايات المتحدة في فبراير أنها ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان، بعد 29 عاما على إغلاقها.