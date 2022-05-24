عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها جزر سليمان.. وزير الخارجية الصيني يزور 8 دول نهاية الشهر الجاري

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

أعلنت بكين، اليوم الثلاثاء، عن قيام وزير الخارجية الصيني، وانج يي، بزيارة ثمان دول من جزر المحيط الهادئ، من بينها جزر سليمان، وذلك في الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج ونبين، في مؤتمر صحفي دوري، بأن الدول السبع الأخرى هي كيريباتي وساموا وفيجي وتونجا وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة وتيمور ليستي.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين، عن توقيع اتفاق أمني مع جزر سليمان بينما تشعر دول غربية عدة والولايات المتحدة بالقلق من الطموحات العسكرية لبكين في المحيط الهادى، وقد توفر تلك الاتفاقية للجيش الصيني موطئ قدم هناك، فقد تحولت هذه الجزر في الفترة الأخيرة لساحة تنافس بين واشنطن وبكين.

وكانت أستراليا من الأطراف الفاعلة في المنطقة لنشر قوات لحفظ السلام في جزر سليمان بطلب من حكومة الأرخبيل، منذ ذلك الحين، سعت بكين التي أرسلت مدربين للشرطة ومعدات لمكافحة الشغب، إلى تعزيز وسائل حفظ الأمن في الجزيرة.

سُربت الشهر الماضي مسودة للاتفاق أثارت صدى لدى أستراليا لأنه يتضمن مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.

وتشعر كانبيرا منذ فترة طويلة بالقلق من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادي من شأنها أن تسمح لها بنشر قوتها البحرية خارج حدودها.

وبينما تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني، أعلنت الولايات المتحدة في فبراير أنها ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان، بعد 29 عاما على إغلاقها.

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن اتفاقية أمنية بين الصين وجزر سليمان الصين جزر سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

موضوعات متعلقة

في اليوم السابع للحرب| الصين بين شقي رحى.. هل تستطيع القيام بدور الوسيط في الحرب الروسية الأوكرانية؟

ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني في بطولة مونتيري للتنس

بجلد ناضج وخاتم في إصبعها.. عمال صينيون يعثرون على مومياء غريبة بالصدفة|شاهد

الصين تبدأ في إجلاء مواطنيها من أوكرانيا

يجب أخذ أمن العالم بجدية.. الصين: العقوبات ليست حلا للصراعات

أنا بجانبكم.. نداء عاجل من سفير الصين بأوكرانيا لمواطنيه في كييف

الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الأحد وحتى فجر الإثنين

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

شوبير: مصابو الأهلي في تحسن ويتعافون قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبدالغفار يلتقي تيدروس أدهانوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية

الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة الأمراض والأوبئة

ميدو بعد فوز الزمالك على أسوان: رئيس النادي شكله عنده حق

على هامش دافوس.. شكري يلتقي نظيره الأردني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

شرم الشيخ تحتضن كأس أفريقيا والبحر المتوسط والبطولة العربية للترايثلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

الكشف عن 22 غرفة سرية أسفل تاج محل.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ