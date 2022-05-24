ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمطعم وإحدى المنشآت الغذائية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه ومن خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملة تفتيشية بناحية التحرير والمحمودية أسفرت عن التالي: