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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمطعم وإحدى المنشآت الغذائية بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه ومن خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملة تفتيشية بناحية التحرير والمحمودية أسفرت عن التالي: 

  • ضبط 40 كجم لحوم وممبار وارز مطهي داخل أحد مطاعم المشويات والوجبات بمدينة بدر وتبين بعد الفحص فسادهم وعدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي وتحرر محضر ضبط بذلك.
  • ضبط  كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأحد المنشآت الغذائية بالمحمودية وتحرر محضر وإتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المخالفين.
محافظ البحيرة ضبط منتهية الصلاحية حملة تفتيشية البحيرة الصلاحية المواد الغذائية مدينة بدر المطاعم

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