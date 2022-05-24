بالأسماء.. جودة التعليم تكرم 23 رئيس جامعة مصرية اليوم

نظمت اليوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، ملتقي جودة التعليم تحت عنوان:"ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى إصلاح وإدارة التعليم .

جاء ذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من رؤساء الجامعات بجمهورية مصر العربية وعمداء الكليات ،والملحقين الثقافيين لدول الإمارات والسعودية والكويت بمصر.

وشهد ملتقي جودة التعليم مراسم تسليم شهادة الاعتماد لمعهد التخطيط القومي ، وذلك لحصول معهد التخطيط القومي على الاعتماد من قبل الهيئة وشهادات الاعتماد لمجموعة من الكليات التابعة للجامعات الحكومية والخاصة والأزهر الشريف.

كما تم تكريم رؤساء الجامعات المصرية والتي حصل عدد كبير من كلياتها وبرامجها علي الاعتماد من الهيئة ، والتي حصل عدد من الكليات علي الاعتماد خلال العام الدراسي 2021-2022 علي الاعتماد من الهيئة وهم :

أ.د/ محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أ.د/ عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية

أ.د/ محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

أ.د/ أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة

أ.د/ طارق عبدالله الجمال رئيس جامعة أسيوط

أ.د/ محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا

أ.د/ ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس

أ.د/ عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق

أ.د/ ممدوح محمد مهدي رئيس جامعة حلوان

أ.د/ عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية

أ.د/ جمال سوسة رئيس جامعة بنها

أ.د/ مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا

أ.د/ منصور حسن أحمد رئيس جامعة بني سويف

ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم

أ.د/ محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

أ.د/ جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر

أ.د/ محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة

أ.د ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة

أ.د ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أ.د/ عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل

أ.د حسام الملاح رئيس جامعة النهضة

أ.د/ محمود محمد محي الدين رئيس جامعة فاروس

أ.د/ يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

أ. د. محمد يسري هاشم رئيس الجامعة جامعة هليوبوليس

ملتقي جودة التعليم (1)

ملتقي جودة التعليم (2)

ملتقي جودة التعليم (3)

ملتقي جودة التعليم (4)

ملتقي جودة التعليم (5)

ملتقي جودة التعليم (6)