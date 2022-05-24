بحث جديد يرصد فوائد الألعاب الإلكترونية للأطفال

انتهى الباحث فيصل المطيري المتخصص في تكنولوجيا الألعاب الإلكترونية من بحث علمي يرصد فيه فوائد الألعاب الإلكترونية.

وأوضح المطيري، أنها تساعد على تساعد في تنميةً مهارات تعلم الطفل لأن بعض الألعاب الإلكترونية تحتوي على مواد تعليمية مثل الأرقام والأحرف وتعلم المفردات وغيرها من المهارات مثل مهارة اتخاذ القرارات.

وأضاف : يجب انتقاء الألعاب المفيدة للطفل، وتحديد الهدف من كل لعبة، فهناك ألعاب تحسن من تفكير الطفل النقدي إذ إن بعض الألعاب تحتوي على الألغاز التي تساعد على تنمية الإبداع إذ يضطر الطفل لحل اللغز وهناك ألعاب تحسن من قدرة الطفل على اتخاذ القرارات، إذ تتطلب اللعبة التصرف السريع.

وتابع: وبالتالي تطوير التنسيق بين العين واليد للاستجابة للمنبهات البصرية على شاشة الحاسوب أو غيرها من أجهزة الألعاب الأمر الذي يساعد الطفل على اتخاذ القرار بشكلٍ سريع حتى وإن كان تحت الضغط.

وأكد أن بعض الألعاب تنشط جسد الطفل فهناك العديد من الألعاب التي تركز على نشاط الجسم مثل ألعاب التمارين، لهذا فان تعلم الألعاب التكنولوجية بات ضرورةً مجتمعية .