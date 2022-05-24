820 جنيها للأردب.. زراعة الشرقية: موسم الحصاد الحالي استثنائي

قال محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن موسم الحصاد الحالي يعد موسما استثنائيا، من حيث الوضع الاقتصادي وتعامل الدولة معه.

وأضاف “محمد خليفة” خلال مداخلته على قناة “دي إم سي”، أن الوزارة قامت بتيسير وتسهيل الإجراءات على المزارعين، حيث وصل سعر بيع أردب القمح إلى 820 جنيها.

واسترسل: من ضمن التيسيرات المقدمة تقوم الوزارة بدفع حافز توريد وحافز نقل، ليصل إجمالي سعر الأردب إلى 885 ک أعلى سعر.

ولفت إلى وجود غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة، وذلك لتلقي كافة الاتصالات الخاصة بالمزارعين، منوها بأن محافظة الشرقية تعد الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الزراعة.

وأوضح أن المحافظة تورد للدولة ما يقارب من 550 ألف طن، بالاضافة إلى وجود 55 صومعة.