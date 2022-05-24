أمين مخزن أدوية.. القبض على منتحل صفة ضابط شرطة على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أمين مخزن أدوية – مقيم بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة) لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة ، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بإدعاءات كاذبة.

من ناحية أخرى تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبحوزته (مبالغ مالية – عملات "أجنبية - محلية") فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وبمناقشته أقر بتحصله على المبالغ المالية من (آخر "يحمل ذات الجنسية" مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية).

وبإجراء التحريات تبين أن الأخير يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوقى المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مبالغ مالية – عملات "أجنبية - محلية").