الامارات تمنح رانيا يوسف الإقامة الذهبية

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن منحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت رانيا يوسف بوست عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة :"شكراً دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين وخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وشكراً لسعادة الفريق محمد أحمد المرى المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي".

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.



المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.



