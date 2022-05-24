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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قريبا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 التيرم الثاني عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

انتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022 «الترم الثاني»، الخميس الماضي، في عدد من المحافظات، في حين بدأت عدد من المحافظات الأخرى السبت الماضي الامتحانات من بينهم محافظات «القاهرة، الإسكندرية، والمنوفية».

 ورغم عدم انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إلا أن البحث ازداد بكثرة عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، والكل يبحث عن «موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني».

وتقوم منصة امتحانات مصر، بدورها الدائم في الانفراد بنشر كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 «الترم الثاني»، ولهذا أعلنت اليوم أنها ستتولى نشر كل ما يتعلق بالنتيجة أولًا بأول، وفقًا للمصادر الرسمية داخل كل ديوان عام محافظة، قبل اعتمادها من محافظي الأقاليم.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة القليوبية عبر «امتحانات مصر»


«ظهور النتيجة بين 30 مايو الجاري حتى 4 يونيو المقبل»، هكذا أكدت مصادر بديوان عام محافظة القليوبية، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 «الترم الثاني»، في ذلك الموعد، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«منصة امتحانات مصر»، إلى إجراء أعمال التصحيح في الوقت الحالي، يتم عقب ذلك مراجعة الأوراق ورصد الدرجات للطلاب، وذلك وفقًا للقواعد التي وضعتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة؛ لضمان خروج النتيجة في التوقيت المناسب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة سوهاج عبر منصة امتحانات مصر


«ظهور النتيجة خلال 7 أيام من الآن»، هكذا أوضحت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة سوهاج لـ«امتحانات مصر»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال 7 أيام من الآن، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، واعتمادها من محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة عبر «امتحانات مصر»


«خلال 20 يوما من الآن»، أما نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة، فأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، إجراء أعمال التصحيح حتى الآن، ولم يتم الانتهاء منها، لافتًا في تصريحات خاصة لـ«منصة امتحانات مصر»، إلى أنه سيتم مراجعة أعمال التصحيح ثم رصد درجات الطلاب، وعقب ذلك سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من محافظ الإقليم، للإعلان عنها خلال 20 يومًا تقريبًا أو أقل.

وتقدم منصة امتحانات مصر، في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا بما يخص سير العملية التعليمية، خدمة جديدة لطلاب الإعدادية، بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وذلك من خلال الدخول عبر هذا الرابط من هــــــــنــــــــــا وتسجيل «حساب الطالب بالمجان» دون أي رسوم نهائيًا على المنصة وستصلك النتيجة مباشرة عقب اعتمادها وإعلانها رسميًا قبل الجميع، متمنين لجميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق.

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