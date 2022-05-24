لقاء الخميسى تفاجئ جمهورها بصورة جديدة بدون مكياج

نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ظهرت لقاء الخميسي في الصورة من داخل منزلها باطلالة جذابة بدون مكياج مما أثار إعجاب متابعيها.



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شاركت لقاء الخميسي مؤخرا في مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

