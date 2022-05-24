عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر: ضيوف شرف فارس لم يحصلوا على أجر

أحمد زاهر - منة فضالي
أحمد زاهر - منة فضالي

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بالمشاركة في فيلم فارس، وتوجه بالشكر لكل ضيوف الشرف المتواجدين بالعمل.

وقال أحمد زاهر لـ صدى البلد: “كل من شاهد فيلم فارس أعجب به وأثني عليه، وكل الأبطال المشاركين بالعمل بذلوا مجهود كبير خاصة ضيوف الشرف الذين رفضوا الحصول على أجر”.

وروّجت ملك أحمد زاهر، لـ  فيلم فارس، ونشرت عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أحمد زاهر لحضور عرض فارس: شرفتونا ونورتونا وكان يوم جميل بيكم

أحمد زاهر يحتفل بعرض فيلم فارس بحضور عائلته وأصدقائه من الفنانين

 وعلقت ملك زاهر: "فارس بجميع دور العرض في مصر وقريبا جدا في الوطن العربي سعيدة وفخورة إني كنت جزء من العمل ده حقيقي استمتعت بالعمل مع كل ابطال الفيلم مبسوطة و طايرة بكل ردود الأفعال اللي جاتلي لحد دلوقتي بس هاستاناكو كلكوا تخشوا الفيلم و تقولولي انطباعكم انتو كمان بحبكوا كلكوا".

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

صلاح عبد الله الوطن العربي ملك احمد زاهر احمد زاهر فيلم فارس حسين فهمي ملك زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

موضوعات متعلقة

غدا..لسه فاكر علي ليسيه الحرية بالإسكندرية

تفاصيل عرض الحفيد على المسرح القومي

محمد صبحي عن التجاوزات في الجنازات الفنية: أفسدوا قدسيتها

تكريم محمد صبحي بالمركز الكاثوليكي.. ويحكي قصته مع الأب يوسف مظلوم

أخبار الفن| مصطفى كامل يغادر المستشفى..عقد قران ابنة مدحت العدل.. وزفاف المطربة بوسي

ذكرى ميلاد مها صبري.. عبد السلام النابلسي اختار اسمها الفني.. وهذا سبب وفاتها

هشام خرما: اعمل على ألبوم جديد يطرح قريبا

قابل للكسر لـ"حنان مطاوع" بمهرجان المركز الكاثوليكي

ترشيحاتنا

بوليتيكو: بايدن اتخذ قرار رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

الكليوباترا بكام.. ما مقدار زيادة أسعار السجائر وموعد التطبيق ؟

بعد فوز الفرنسية أليس زينيتر.. تاريخ جائزة دبلن الدولية للأدب وقيمتها

بعد إعلان أردوغان.. أمريكا تحذر تركيا من شن عملية عسكرية في سوريا

الخارجية الأمريكية: نفكر في إرسال قوات عسكرية لحراسة السفارة بكييف

ليفربول ضد ريال مدريد.. بنزيما: محمد صلاح يمكنه قول ما يريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

فيديو

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

طيران مخفض و3 آلاف جنيه لكل مشجع.. الأهلي يدعم جماهيره قبل مباراة الوداد في المغرب .."فيديوجراف"

تعرف على رد فعل الإعلاميين بأفغانستان على قرار طالبان بفرض النقاب.. فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

اﻟﻤﺰﻳﺪ