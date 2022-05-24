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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بإنجاز ميار شريف بالتأهل للدور الثاني ببطولة رولان جاروس

ميار شريف
ميار شريف

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالانجاز التاريخى الذى حققته بطلة مصر "ميار شريف" لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي بعد تأهلها إلى الدور الثانى بمنافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

وتغلبت ميار شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة رقم ٥٨ عالمياً بمجموعتين نظيفتين، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الدور الأول لتحقق  أول فوز للاعبة مصرية في تاريخ البطولة، وتتأهل إلى الدور الثانى فى إنجاز غير مسبوق .

قدم  وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى اللاعبة ميار شريف على هذا الإنجاز التاريخى الذى يضاف لرياضة التنس الأرضى، متمنياً لها التوفيق فى الأدوار المقبلة بالبطولة التى تعد إحدى البطولات الأربع من سلسلة الجراند سلام.

ثمن الدكتور أشرف صبحى تطور أداء "ميار شريف"، وإصرارها على  تقديم مباريات قوية وأداء مشرف أمام كل منافسيها،، والعزيمة على تحقيق الفوز، متوقعاً لها مزيدا من التفوق والانجازات والتقدم فى التصنيف الدولى للعبة خلال الفترة المقبلة.

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