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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكليوباترا بكام.. ما مقدار زيادة أسعار السجائر وموعد التطبيق ؟

ارتفاع أسعار السجائر
ارتفاع أسعار السجائر

واصلت أسعار السجائر استقرارها في السوق المصري، على الرغم من بيانات رسمية أكدت زيادة أسعار السجائر الفترة القادمة بقيمة 2 جنيه للعلبة.

أسعار السجائر الآن 

وبلغ سعر علبة السجائر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيهات، وكليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 20 جنيها وسعر كليوباترا سوبر 21 جنيها.

وبلغ سعر "بوكس 10" 11.50 جنيه، وسعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيه، وسعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه، وسعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.

واستقرت أسعار سجائر مارلبورو  رد عند 46 جنيها، وسجائر مارلبورو جولد 46 جنيها، وسجائر مارلبورو مكس 46 جنيها، و سجائر مارلبورو كرافت 36 جنيها و سجائر ميريت 49 جنيها، و سجائر ميريت 49 جنيها.

رفع أسعار إل إم 

وبدأت منذ أمس الإثنين تطبيق زيادة جديدة على أسعار سجائر إل إم بمقدار واحد جنيه، بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن إن تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجاتها بداية من اليوم الاثنين 23 مايو.

وبناء على ذلك تصبح الأسعار الجديدة للسجائر إل إم أحمر: 34 جنيهًا، إل إم أزرق: 34 جنيهًا، إل إم فضي: 34 جنيهًا، إل إم Forward للعلبة: 34 جنيهًا.

سبب رفع أسعار السجائر 

إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات كشف عن تفاصيل الزيادة المرتقبة لأسعار السجائر خلال الفترة المقبلة بقيمة 2 جنيه للعلبة ، لافتا الى ان تلك الزيادة نظرا لرغبة الدولة فى تحصيل 7 مليارات جنيه قيمة ضريبية زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الإمبابى فى تصريحات لـ "صدى البلد"  إلى أنه فيما يتعلق بالمعسل فإنه مازال ثابتا فى سعره على الزيادات الأخيرة، ولا يوجد أى زيادة مرتقبة، موضحا أنه مقرر كتابة أسعار السجائر والمعسل على العبوات بداية من شهر يوليو 2022 المقبل، على أن تنتهى الشركات من كتابة الأسعار بنسبة 100٪ خلال شهر أكتوبر 2022 القادم، وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك.

ما موعد تطبيق الزيادة الجديدة ؟

بدأ بالفعل موعد تطبيق الزيادة على صنف إل إم فقط، وذلك يتعلق بالشركة المنتجة دون غيرها، بحيث لا ينفي هذا القرار الزيادة المرتقبة على جميع الأصناف بما فيها إل إم بأنواعها.

وفيما يتعلق بموعد تطبيق الزيادات الجديدة، أكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الزيادة مؤكدة بواقع 2 جنيه، لكن لم يُفصح بعد عن موعد التطبيق النهائي. 

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