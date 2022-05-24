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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ 28 مايو.. آخر الاستعدادات بآداب عين شمس لامتحانات نهاية العام

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والتى تستمر لمدة شهر، حيث تبدأ يوم السبت ٢٨ مايو الجارى وتنتهى يوم الخميس ٢٨ يونيو دون أن يتخللها إجازات سوى أيام الجمعة.

 

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى "عميد الكلية"، على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم اعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

 

كما أكد "عميد الكلية" على تكاتف جميع إدارات الكلية فى العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى.

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من جانبها أوضحت الدكتورة  حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه يستعد عدد ( ٢٢٠٠٠ ) طالب لدخول الامتحانات و تم تخصيص عدد ( ٩٨) لجنة، وسعة كل لجنة حوالى ( ١٠٠ ) طالب بالمدرج، و عدد ( ٤٠ ) طالب بالقاعة، من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ( ٥ ) فترات يوميا، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

 

كما تم التأكيد على تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية، كما تحرص إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس.

 

و أكدت " وكيلة الكلية " أن الامتحانات بطريقة "البابل شيت " وبعضها مقالية، والتصحيح الكتروني، مؤكدة أن الكلية ستقبل الاعتذارات الطبية فى حالتى الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا،  يتم اختباره فى دور الفصل الصيفى مع الاحتفاظ بالتقدير.

جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى الصفحات الرسمية للكلية

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