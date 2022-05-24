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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات.. طرح نيسان سنترا 2022 في السعودية.. صور

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2022

اعلن وكيل  شركة نيسان اليابانية ، داخل المملكة العربية السعودية ، عن طرح السيارة طراز سنترا موديل 2022 ، داخل السوق السعودى للسيارات ، والتى تمتلك شعبية كبيرة بين طرازات فئاتها السعرية .

نيسان سنترا موديل 2022

وأوضح وكيل نيسان أن  الجيل الحالي للسيارة المتوفر في المملكة العربية السعودية ظهر في الربع الثالث من عام 2014 ورغم  أن نيسان أعلنت عن الجيل الجديد من سنترا إلا أن هذا الجيل غير متوفر في العديد من الأسواق.

نيسان سنترا موديل 2022

وظهرت السيارة نيسان سنترا موديل 2022 من الخارج بتصميم بسيط، حيث يأتي شبك السيارة من الكروم على شكل حرف V لغة تصميم نيسان منذ سنوات ويتوسط الشبك شعار شركة نيسان القديم بالإضافة إلى المصابيح التي تعمل بتقنية الهالوجين مع إضاءة نهارية LED، كما يوجد فتحات تهوية في الصدام الأمامي.

 

أما فى المقصورة الداخلية للسيارة نيسان سنترا موديل 2022 ، فالتصميم أبسط من الخارج، حيث تأتي بمقود من الجلد في الفئة الأعلى فقط وبدون تطريز وتتوفر بأزرار تحكم متعددة الوظائف، مع وجود شاشة عدادات مستمدة من انفينيتي وبتصميم مميز، مع شاشة في المنتصف لعرض معلومات السيارة التي يحتاجها السائق أثناء القيادة.

وتتوفر بشاشة ترفيهية بقياس 7 بوصة تدعم أندرويد أوتو مع بلوتوث لسهولة ربط الجوال بالسيارة والتحكم في العديد من التطبيقات مثل الخرائط، كما يوجد أسفل الشاشة فتحات التكييف الأوتوماتيكي، ويأتي تصميم ناقل الحركة الـCVT بتصميم بسيط ، أما المقاعد، فهي من القماش وتتوفر بـ5 مقاعد بمساحات كبيرة وتعُتبر أكبر وأوسع سيارة مدمجة من الداخل، بحيث توفر مساحات جلوس كبيرة ومساحات تخزين أكبر، وتقدم نيسان سنترا 2022 مستوى راحة مميز في هذه الفئة.

نيسان سنترا موديل 2022

تتوفر نيسان سنترا 2022 في السعودية بمواصفات أمان وأنظمة مساعدة السائق ومنها وسائد هوائية أمامية ، و حساسات جانبية ، و نظام الثبات الإلكتروني ، و فرامل مانعة للانغلاق ، و توزيع إلكتروني لقوة الفرامل .

نيسان سنترا موديل 2022

اما عن متوسط سعر السيارة نيسان سنترا 2022 في السعودية، فياتى بـ 85,500 ريال .

المملكة العربية السعودية سيارات السعودية نيسان سنترا نيسان سنترا موديل 2022

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