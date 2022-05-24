خالد الجندي: أنا ميسور الحال وبعتبر نفسي زاهد

الزهد لا يعرفه الفقراء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزهد لا يعرفه الفقراء، وليس معناه لبس الزى المقطع.

وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية “دي إم سي”: "أنا بعتبر نفسى زاهد وبلبس كويس، ولو فقدت كل أموالى عادى لن أحزن، وأنا الحمد لله ميسور الحال، وأنا كان ممكن أسيب الدعوة، لماذا أنا مستمر فيها رغم المشقة، لأن أنا مؤمن بالآية الكريمة فى قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)".

وتابع خالد الجندي: “هناك عبادات اختص الله بها بعض عباده، منها عبادة الزهد، فهى للأغنياء”، لافتا إلى أن الزهد ليس معناه لبس الزى الرث والمقطع، وإنما أن تملك ولا أن تملك، يعنى يكون عندك ملك ونعم الحياة لكن لا يشغلك هذا عن عبادة الله.



