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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Watch it عن موعد طرح مسلسل ريڤو: انتظروا قريبا

صدى البلد

كشفت منصة watch it الإلكترونية عن موعد طرح مسلسل ريڤو عبر حسابها بتطبيق انستجرام . 

وكتبت منصة watch it :" استنوا مسلسل ريڤو أجدد أعمال watch it الأصلية يوم 2/6”.

ومن ناحية أخرى كشفت منصة "Watch it" عن أسماء شخصيات أحدث مسلسلاتها"ريڤو"، والمقرر طرحه قريبًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "Watch it" عبر حسابها بتطبيق انستجرام صور أبطال مسلسل "ريڤو"، وعلقت عليها : "كل اسم وراه قصة جوة رحلة ريڤو.. ريڤو قريبًا بالأسواق".

وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

نشر الفنان صدقي صخر  مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عقب انتهاء تصوير مسلسل ريفو حيث احتفل مع أمير عبد وتامر هشام أعضاء فريق كايروكي.

وعلق صدقي صخر على الصور : فركش مسلسل ريفو.. قريبا هتتعرفوا على مروان فعلا أقرب شخصية لـ قلبي من أحلى مشروع عملته.

وقال الفنان صدقي صخر خلال لقائه مع كاميرا برنامج شو تايم، المذاع على قناة cbc إنه يشارك في مسلسل ريفو الذي سيعرض على منصة واتش ات قريبًا.


وأضاف صدقي، إنه يشارك أمير عيد وفرقة كايروكي في ريفو، معلقًا إن التجربة مختلفة حيث تجمع بين الغناء والتمثيل وتعد من أعمال واتش أت الأصلية.

صدقي صخر سارة عبد الرحمن وسارة عبد الرحمن الفنان صدقي صخر منصة واتش ات مسلسل ريفو تامر هاشم كايروكي

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