أحمد كمال: بحضر لفيلم قريبا بمشاركة شباب جداد| فيديو

ذكر الفنان أحمد كمال عدد من الفنانين الشباب الموهوبون على الساحة الفنية ، ومنهم " أحمد صفوان " و "ندى موسى " و " أحمد مالك " و " عمرو عابد " ، متابعا :" فيه أسما كثيرة في الشباب قادمة بقوة " .

وكشف الفنان أحمد كمال ، خلال حواره لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : بحضر لفيلم حاليا مع المخرجة هالة القوصي ، وهو من انتاج مصري وهولندي مشترك ، وجميع النجوم فيه شباب .

وأردف : مشاركتي في الأعمال الفنية تأتي من منطلق احساسي بالمسؤولية أني لازم أقدم شيء جيد ، وهو سبب تحركي ، وأنا من زمان بتاع مسرح ، واللي بيحبوا المسرح عندهم رضا وقناعة .

وأردف : يظل المسرح بالنسبة لي له ثقله وذكرياته ، وحضوره جوانا وثقافته ، والقسم اللي اتعلمناها من صناع المسرح .