عدلي القيعي: موسيماني مدرب ذكي وبيفهم.. ولازم يقلل شوية في التعليقات

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن موسيماني المدير الفني للفريق، ذكي جداً، مشيراً إلى أنه يحتاج الهدوء وعدم الرد على كل شيء.

وقال عدلي القيعي في تصريحات خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: “موسيماني مدرب ذكي وبيفهم، وبيعرف يذاكر المنافس بشكل جيد عندما يُتاح له الوقت”.

وتابع: “موسيماني بدأ بشكل كويس جداً الموسم الحالي في الدوري وأرقامه كانت مرعبة ولكن بسبب ضيق الوقت له، فهو لم يتاح له وقت لقراءة المنافس بشكل جيد”.

وأضاف: “الأهلي لم يفز بالدوري السنة اللي فاتت بسبب الحكا، محمد معروف ضيع مباراة على الأهلي وأهدى للمنافس مباراة”.

واختتم: “أنا قولتله أنك لو بتثق فيا، بلاش أن ترد على كل حاجة في الإعلام وتتكلم في الفنيات فقط، وأن يقل شوية في التعليقات والتحدث في أضيق الحدود”.

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