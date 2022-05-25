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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس الأردن خلال 72 ساعة.. الأجواء مستقرة اليوم وارتفاع الحرارة الخميس والجمعة

صدى البلد

تكون درجات الحرارة الأربعاء، فى الأردن  حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية، بحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

ووفق التقرير تكون الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

الجمعة، يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

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