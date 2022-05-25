استشارى: مبادرة منع قوائم الانتظار تعالج كافة الأمراض وليست العظام فقط

كشف الدكتور تامر أبو هميلة استشارى العظام والمفاصل، عن طرق التعامل مع جراحات العظام ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار .



وقال " أبو هميلة " خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار تختص بعلاج كافة الأمراض، وليست مقتصرة على أمراض العظام فقط، وطرق تقليل قوائم الانتظار لمرضى القلب والعظام، مؤكدا أن جهود الدولة رائعة فى المبادرة الرئاسية وتحملت جهود دفع التكلفة المالية الضخمة لهذه المبادرة .



وتابع استشارى العظام والمفاصل ، أن جراحة العظام تكلفتها مرتفعة وفكرة إجراء عمليات للعمود الفقرى سواء غضروف ، تثبيت فقرات تستدعى قيام اللجنة الثلاثية بمراجعة حالة المريض وحاجته لتثبيت فقرات من عدمه، والاستعانة باستشارى عمود فقرات لتشخيص حالة الطبيب وحاجته لإجراء عملية جراحية و تثبيت فقرات من عدمه.