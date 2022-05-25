الإسماعيلي يخصص 20 حافلة للجماهير لمساندة الفريق أمام الزمالك

أعلن يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، تخصيص 20 حافلة لسفر الجماهير على نفقته الشخصية والتي من المقرر أن تؤازر وتساند الفريق فى مباراته المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الحادية والعشرون من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي ستقام على ستاد القاهرة.

وأبدى الكومي ترحيبه على مضاعفة عدد الحافلات في حال زيادة إقبال الجماهير خلال تلك المواجهة المنتظرة التي ستشهد حضور جماهيري كبير من الجانبين.

وفي الإطار ذاته ، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل ، على الدخول في معسكر مغلق مبكر استعدادا لمواجهة الزمالك 28 مايو الجاري في الجولة الـ 21 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الزمالك من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة.

وتعادل الإسماعيلي مع منافسه البنك الأهلي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووصل رصيد الإسماعيلي بعد التعادل مع البنك د للنقطة 18 ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المرتبة الثامنة بـ26 نقطة.

وبدأ الإسماعيلي، تدريباته مساء أمس الثلاثاء استعدادًا لمباراة الزمالك، في قمة الجولة الـ 21 من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم بالقاهرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، على عقد اجتماعًا مع لاعبيه لتحفيزهم من أجل إستمرار العروض الإيجابية والقتال في الملعب وتقديم مواجهة تليق بقيمة الفريقين بإعتبارهما أحد أكبر الأندية في الوطن العربي.

وشهد المران تنظيم مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي فضلاً عن سبل الإستحواذ عن الكرة بأقل عدد من اللمسات.