عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يخصص 20 حافلة للجماهير لمساندة الفريق أمام الزمالك

يحيى الكومي
يحيى الكومي

أعلن يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، تخصيص 20 حافلة لسفر الجماهير على نفقته الشخصية والتي من المقرر أن تؤازر وتساند الفريق فى مباراته المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الحادية والعشرون من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي ستقام على ستاد القاهرة.

وأبدى الكومي ترحيبه على مضاعفة عدد الحافلات في حال زيادة إقبال الجماهير خلال تلك المواجهة المنتظرة التي ستشهد حضور جماهيري كبير من الجانبين.

وفي الإطار ذاته ، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل ، على الدخول في معسكر مغلق مبكر استعدادا لمواجهة الزمالك 28 مايو الجاري في الجولة الـ 21 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الزمالك من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة.

وتعادل الإسماعيلي مع منافسه البنك الأهلي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووصل رصيد الإسماعيلي بعد التعادل مع البنك د للنقطة 18 ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المرتبة الثامنة بـ26 نقطة.

وبدأ الإسماعيلي، تدريباته مساء أمس الثلاثاء استعدادًا لمباراة الزمالك، في قمة الجولة الـ 21 من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم بالقاهرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، على عقد اجتماعًا مع لاعبيه لتحفيزهم من أجل إستمرار العروض الإيجابية والقتال في الملعب وتقديم مواجهة تليق بقيمة الفريقين بإعتبارهما أحد أكبر الأندية في الوطن العربي.

وشهد المران تنظيم مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي فضلاً عن سبل الإستحواذ عن الكرة بأقل عدد من اللمسات.

يحيي الكومي النادي الاسماعيلي الزمالك الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ترشيحاتنا

المفاوضات جارية.. أحمد شوبير: لاعب كبير يعوض رحيل بن شرقي عن الزمالك

الإسماعيلي يخصص 20 حافلة للجماهير لمساندة الفريق أمام الزمالك

ميار شريف عقب التأهل للدور الثاني ببطولة رولان جاروس للتنس: الحمد لله

الوكالة الإيطالية فى مصر: إشراك القطاع الخاص في الاستدامة يزداد بشكل كبير

بعد انتهائها اليوم.. ننشر حصاد امتحانات الصف الأول الثانوي بالأرقام

الوزراء ينفي احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

أقوى عاصفة ترابية يشهدها الشرق الأوسط تصيب بالاختناق.. هل ستصل إلى مصر؟

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

فيديو

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

الحياة مش كلها وردي.. أسرار في حياة أحمد رمزي

ناهد شريف وأداء أدوار الإغراء.. الأسباب والدوافع| فيديوجراف

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ