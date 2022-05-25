عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رصف طريق بني إدريس وتفرعاته بمركز القوصية

أعمال رصف شوارع بقرية
أعمال رصف شوارع بقرية بني إدريس القوصية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. 

 

ولفت إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية ، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ، ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

الأحدث في العالم.. محافظ أسيوط يعلن تزويد الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء

محافظ أسيوط: توريد 116 ألف طن قمح محلي حتى الآن


وقالت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه جاري إعادة رصف شارع طريق بني ادريس ووصلة طريق الدير ومير وتفرعاتهم التى تربط الطريقين ببعضهما البعض، وذلك ضمن خطة اعادة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 / 2022 واستكمال أعمال الرصف بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق برئاسة المهندسة فيفي شوقي ، فى ضوء استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الخطط الاستثمارية للمركز واستغلال جميع بنود الخطة لصالح المواطنين للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق التكامل مع المشروعات السابقة.

 ولفت إلى المتابعة المستمرة لخطوات ومراحل التنفيذ وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والعمل على تسهيل حركة المواطنين والنقل والانتقال مؤكدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية ، وفقاً للامكانات المتاحة وتأهيل الشوارع من أجل ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للتكامل مع الأهداف الموضوعة للتنمية.

أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات خطة رصف الطرق مركز القوصية الخطة الاستثمارية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسيوط الجديدة

ترشيحاتنا

المفاوضات جارية.. أحمد شوبير: لاعب كبير يعوض رحيل بن شرقي عن الزمالك

الإسماعيلي يخصص 20 حافلة للجماهير لمساندة الفريق أمام الزمالك

ميار شريف عقب التأهل للدور الثاني ببطولة رولان جاروس للتنس: الحمد لله

الوكالة الإيطالية فى مصر: إشراك القطاع الخاص في الاستدامة يزداد بشكل كبير

بعد انتهائها اليوم.. ننشر حصاد امتحانات الصف الأول الثانوي بالأرقام

الوزراء ينفي احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

أقوى عاصفة ترابية يشهدها الشرق الأوسط تصيب بالاختناق.. هل ستصل إلى مصر؟

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

فيديو

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

الحياة مش كلها وردي.. أسرار في حياة أحمد رمزي

ناهد شريف وأداء أدوار الإغراء.. الأسباب والدوافع| فيديوجراف

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ