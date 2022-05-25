محافظ أسيوط: رصف طريق بني إدريس وتفرعاته بمركز القوصية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية ، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ، ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.



وقالت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه جاري إعادة رصف شارع طريق بني ادريس ووصلة طريق الدير ومير وتفرعاتهم التى تربط الطريقين ببعضهما البعض، وذلك ضمن خطة اعادة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 / 2022 واستكمال أعمال الرصف بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق برئاسة المهندسة فيفي شوقي ، فى ضوء استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الخطط الاستثمارية للمركز واستغلال جميع بنود الخطة لصالح المواطنين للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق التكامل مع المشروعات السابقة.

ولفت إلى المتابعة المستمرة لخطوات ومراحل التنفيذ وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والعمل على تسهيل حركة المواطنين والنقل والانتقال مؤكدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية ، وفقاً للامكانات المتاحة وتأهيل الشوارع من أجل ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للتكامل مع الأهداف الموضوعة للتنمية.