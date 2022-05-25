سيدة وطليقها يقتلان مسنا ويلقيان جثته بالترعة في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة "مسن" داخل جوال بلاستيكى بها جرح غائر وكدمات بالجسم مُلقاة بمجرى مائى بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية) ، وباستدعاء (نجليه - مقيمان بذات العنوان) تعرفا على جثة والدهما ، وقررا بخروجه من المنزل للعمل وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل، طليقها - مقيمان بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية) ، وأنهما عقدا العزم على التخلص من المجنى عليه لمديونياتهما له بمبلغ مالى ومطالبته لهما بسداد ذلك المبلغ ، وعليه قامت الأولى بإستدراج المجنى عليه لمسكنها وقام الثانى بوضع أقراص(منومة - حفظ الغلال) داخل أحد المشروبات وتقديمه للمجنى عليه، وعقب التأكد من وفاته قاما بوضع الجثة داخل جولين ، وأثناء قيامهما بنقلها داخل مركبة "التوك توك" الخاص بالثانى سقطت منهما على حافة الرصيف ، مما أدى لحدوث الإصابة المشار إليها ، وعقب ذلك قاما بإلقائها بالمجرى المائى المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما و (مركبة "التوك توك" المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة - أجزاء من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.