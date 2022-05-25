تعليم القاهرة: امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط وشامل للمنهج

أدى اليوم الأربعاء، طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة امتحان مادة الهندسة ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 وعددهم (99281) طالب وعدد (95053) طالبة بمجموع (194334) طالب وطالبة داخل (781) لجنة بالإضافة لعدد (13) من محافظة القاهرة يؤدون الامتحان بمستشفى (57357).



وأدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة الهندسة من الساعة 9.00 إلي الساعة 11.00 صباحا ، وكانت الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة ، وجاءت ورقة امتحان الهندسة عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة ولا يوجد أخطاء بالطباعة .

كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج تشمل :- السؤال الأول ( سؤال موضوعي اختيار من متعدد مكون من (6) مفردات ) والسؤال الثاني والثالث والرابع والخامس أسئلة مقالية كل سؤال مكون من فقرتين (أ،ب) مرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقاً للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.



كما نفت غرفة العمليات بالمديرية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في امتحان مادة الهندسة باللغة العربية والتراجم.

و أهابت أولياء الأمور والطلبة تحري الدقة وعدم استيقاء المعلومات من المواقع التي تثير البلبلة والفوضي وتحري غرفة العمليات والتأكد من المصادر الرئيسية بالمديرية .

كما جاءت ورقة امتحان التربية الفنية شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومناسبة للوقت ومتنوعة بين (اختياري - صح وخطأ - تعبير فني - تصميم فني - تذوق فني) .



وتابع محمد عطية مدير المديرية سير لجان الامتحانات بمدرسة زهور الياسمين الخاصة لغات التابعة لإدارة البساتين التعليمية حيث أشاد بنظام اللجنة والإجراءات الاحترازية، كما تفقد لجنة خاصة (المكفوفين) فأجابت الطالبة عن سهولة الامتحان.