12599 طالبا ينهون امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد اليوم

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن 12599 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادى حضروا اليوم، الأربعاء، لأداء الامتحان الأخير ‏للشهادة الإعدادية بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99.25% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم 12735 طالبا وطالبة.‏

وقال وكيل وزارة تعليم بورسعيد إن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة أدوا اليوم الامتحانات فى مادة العلوم ومادة التربية ‏الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط بالفترة الثانية وفقا للجدول المعلن مسبقا مع تسجيل 95 حالة غياب بين الطلاب.‏

جاء ذلك خلال جولة وكيل الوزارة على لجنتى مدرستى بورسعيد الرسمية للغات وبن خلدون الرسمية المتميزة للغات للاطمئنان على أبنائه الطلاب ‏وانتظام سير العملية الامتحانية. ‏

وأشار وكيل الوزارة فى بورسعيد إلى أن 202 طالب وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم وسط أقرانهم، بينما ‏أدى 43 طالبا وطالبة بنظام ‏المنازل ‏الامتحان ‏بمقر لجانهم، وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

وأضاف الدكتور أكرم حسن أن غرفة عمليات الامتحانات المركزية لم تتلق أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش إلكترونية فردية أو جماعية، كما لم ‏يتم ‏رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الامتحانات لهذا اليوم.‏