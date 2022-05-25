خرج من المستشفى .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ مفيد فوزى

كشف الإعلامية حنان مفيد فوزى عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى عقب رحيل الفنان سمير صبرى والكاتب صلاح منتصر حيث عاد إلى منزله وخرج من المستشفى.

وقالت حنان مفيد فوزى فى تصريح لـ “صدى البلد” إن والدها حاليا بصحة جيدة وفى تحسن كبير.

وفاجأ الإعلامي الكبير مفيد فوزي، جمهوره ومحبيه، بتعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، ما أثار قلقهم عليه، حيث أصابه الجفاف، واضطر لتعليق محاليل له ليتم علاج الأمر.

وتساءل محبي الإعلامي الكبير مفيد فوزي عن سبب تعرضه لهذه الازمة الصحية المفاجئة، وما مدى خطوته الأزمة التي تعرض لها؟.

سبب تعرض مفيد فوزي لـ ازمة صحية

تأثر الإعلامي الكبير مفيد فوزي كثيرًا برحيل أثنين من أعز أصدقاءه هما الفنان الراحل سمير صبري، والكاتب صلاح منتصر، حيث فقدها في أسبوع واحد وكانا الأقرب إلى قلبه، وأصابه جفاف تسبب في سرعة نقله إلى المستشفى وتعليق محاليل طبيع تعالج الأمر، ومن ثم مغادرة المستشفى إلى المنزل.

مفيد فوزي يطمئن محبيه عن حالته الصحية

طمأن الإعلامي الكبير مفيد فوزي جميع محبيه عن حالته الصحية، بعد ما أصابهم القلق، مؤكدًا أنه بصحة جيدة وأنه يخضع للفحص تحت إشراف طبي كامل، موجهًا لهم الشكر على استفسارهم عن حالته الصحية.