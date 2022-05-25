شوبير: النني فخر كل مصري وعربي.. مسيرة احترافية تستحق كل احترام

علق الإعلامى احمد شوبير ، على تجديد عقد محمد النني مع نادي آرسنال ، ونشر شوبير تغريدة عبر تويتر .

وكتب شوبير “ فخر لكل مصري .. فخر لكل عربي .. مسيرة احترافية عالمية وناجحة تستحق كل إحترام .. مبروك نجمنا محمد النني مع تجديد عقده مع أرسنال ”.

وأعلن نادي آرسنال، رسميا، صباح اليوم الأربعاء، تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني مع ارسنال، بنهاية الموسم الجاري، لكنه توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التجديد.

ولم يوضح آرسنال في بيانه، مدة العقد الجديد.

وقال النني، في تصريحات للموقع الرسمي للأرسنال، بعد تجديد عقده: "أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة".

وتابع: "أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع ومع هذه العائلة الرائعة.. أنا سعيد ومتحمس جدا للمستقبل".