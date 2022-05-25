عاجل
وزير شئون شمال أفريقيا البريطاني: زيارتي لمصر تؤكد أهمية الشراكة بين البلدين التيمومي: اهتمام الخطيب بـ بن شرقي ذكاء.. والأهلي فريق كبير.. فيديو السعودية تمنع المقيمين ممن لا يتوفر لديهم تصريح الدخول إلى العاصمة المقدسة المدنية والسياسة الأبرز.. 5 ضوابط لعضوية صندوق دعم ذوي الإعاقة وفقا للقانون قبل انطلاقها.. مجلس جامعة القاهرة يجتمع الأسبوع المقبل لوضع قواعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. والطلاب: مفيش جدري القرود في مصر علشان نعتذر عن الامتحانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المدنية والسياسة الأبرز.. 5 ضوابط لعضوية صندوق دعم ذوي الإعاقة وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

نص القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة،  علي حزمة من الاشتراطات بشأن عضوية الصندوق منها أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:
- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.

ذوي الإعاقة القطاع الخاص حياة كريمة الشمول المالي الأشخاص ذوي الإعاقة مجلس إدارة سوق العمل المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

لم يطبق بعد.. تفاصيل طرح عيار ذهب 14 بـ700 جنيه للجرام.. فيديو

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

ترشيحاتنا

حتى لا يكون سريا.. مبروك عطية: إعلام الزوجة بالتعدد واجب

تباين حركة التداول في أسواق المال الخليجية نهاية تعاملات الأربعاء

رئيس ألمانيا يحذر من خطر المجاعة بمناطق مختلفة من العالم بسبب أحداث أوكرانيا

مبروك عطية: من لا يعدل بين زوجاته سيبعث وشقه مائل يوم القيامة

مبروك عطية عن شروط التعدد: الزوج لازم يكون تريليونجي وعنده عمارة

الصين تبدأ زراعة بذور تم تربيتها في الفضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ