بخطوات مختلفة.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

يعد كب كيك الفانيليا من الحلويات الخفيفة والمميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص.

وإليك طريقة تحضير كب كيك الفانيليا بالخطوات

مقادير كب كيك الفانيليا

2 كوب دقيق

نصف كوب زبدة

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب سكر

2 ملعقة فانيليا صغيرة

3 بيضات

ثلث كوب حليب

للتزيين

شوكولاته

سكر

زبدة

طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

- أخلطي الدقيق مع البكنج بودر والملح .

- بوعاء اخر أخلطي الزبد والسكر جيداً ثم يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيلا .

- ضيفي خليط الدقي بالتناوب مع الحليب .

- أخفقي الخليط حتى نحصل على القوام الهش الخفيف .

- يصب الخليط بقوالب الكب كيك ويدخل للفرن حوالى ربع ساعة او حتى ينضج

