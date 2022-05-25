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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال داعشي خطط لعمل إرهابي في فرنسا

فرنسا
فرنسا

أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، شابا يشتبه في أنه كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي وشيك بالسلاح الأبيض باسم تنظيم ”داعش“، جنوب شرق فرنسا، ووجهت إليه التهمة في باريس.

وحسب “فرانس برس” قال مصدر قضائي إن ”التحقيقات الأولى التي أكدتها تصريحاته أثناء احتجازه، أظهرت أنه كان يخطط لعمل إرهابي باسم تنظيم داعش“.

وقال مصدر قريب من القضية أنه ”كان في حوزته فيديو يؤكد مبايعته للتنظيم الإرهابي“.

وأوضح أن الشاب لفت الانتباه في الآونة الأخيرة إلى حد اعتباره مصدر تهديد.

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وأمام تخطيط المشتبه به للقيام بهجوم وشيك، فتح مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب تحقيقًا أوليًا في 19 مايو الجاري بتهمة ”الانتماء إلى شبكة إرهابية بهدف التخطيط لارتكاب جريمة أو عدة جرائم تستهدف أشخاصا“.

وأفاد مصدر قضائي بأن المشتبه به أوقف الجمعة ووجهت إليه التهمة الثلاثاء وأودع الحبس الاحتياطي.

فرنسا داعش مكافحة الارهاب باريس

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