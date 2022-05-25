على رأسها الزراعة.. نائب: أتوقع ارتفاع الاستثمارات المصرية داخل أفريقيا..فيديو

علق الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على احتفال العالم بـ يوم أفريقيا.

وأضاف “الجبلي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة “ETC”، مساء اليوم الأربعاء، أن علاقة مصر قوية بفضل السياسة الرشيدة التي تسير بها القيادة السياسية مع دول القارة السمراء.

وتوقع رئيس لجنة الشئون الإفريقية، ارتفاع الاستثمارات المصرية داخل أفريقيا، بسبب الثروات الطبيعية التي تتمتع بها.

وتابع "هناك أفكار نسعى لتنفيذها بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على السلع الغذائية من بينها القمح، عن طريق إقامة شراكة أكبر في مجال الزراعة".

ويحتفل العالم بـ "يوم أفريقيا"، وهو الموافق 25 من شهر يوليو، حيث يمثل هذا اليوم الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتى أصبحت الآن الاتحاد الأفريقي.