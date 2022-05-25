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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1.7 جنيه إسترليني للتر.. ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية في بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

تجاوز متوسط سعر البنزين في بريطانيا 1.70 جنيه إسترليني للتر للمرة الأولى، وفقًا لأحدث البيانات التي كشف عنها نادي السيارات الملكي “RAC”.

وأفادت الأنباء أن تكلفة البنزين الخالي من الرصاص، وصلت إلى 1.69 جنيه إسترليني “2.12 دولار” للتر الواحد يوم الإثنين، مقارنة بـ 1.68 جنيه إسترليني المسجلة يوم الخميس الأسبوع الماضي.

و انخفض متوسط سعر الديزل يوم الإثنين إلى 1.8137 جنيه إسترليني للتر، منخفضًا من 1.8148 جنيه إسترليني في اليوم السابق.

ووفقًا للمتحدث باسم نادي السيارات الملكي، سيمون ويليامز، ارتفع سعر البنزين إلى “مستوى قياسي آخر”.

وقال: “في حين أن أسعار الجملة قد تكون قد بلغت ذروتها في الوقت الحالي الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مما يعني أنه لا يوجد فترة راحة من ارتفاع أسعار المضخات القياسية التي تساهم بلا هوادة في أزمة تكلفة المعيشة”.

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وجاء الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين في المملكة المتحدة وسط ارتفاع التضخم الذي بدأ خلال جائحة فيروس كورونا وما يرتبط به من اضطرابات في سلسلة التوريد. 

وكان هذا جزءًا من أزمة تكلفة المعيشة الواسعة التي تفاقمت بشكل كبير بسبب مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا المفروضة على روسيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والسلع بشكل كبير.

وارتفعت أسعار البنزين على الرغم من أن الحكومة خفضت رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر الواحد في مارس.

ولم تؤثر أسعار الوقود المرتفعة على المملكة المتحدة فقط، حيث ارتفعت أسعار البنزين إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة.

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