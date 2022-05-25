الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين لمنحة الماجستير من الأئمة

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية للأئمة لعام 2023م ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في التوقيتات المحددة.

علمًا بأنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل، وصورتين شخصيتين حديثتين , على النحو التالي :

المتقدمين لمنحة الماجستير من الأئمة

الثلاثاء الموافق 31 / 5 / 2022م.

م - الاسم - المديرية

1. علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم - القاهرة

2. محمد السيد أحمد جمعه - كفر الشيخ

3. خالد دياب محمد شعراوي - القليوبية

4. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد - الغربية

5. محمد محمود محمود العدل - القاهرة

6. علي الدين محمد سلامه علي - كفر الشيخ

7. أيمن محمود محمد محمد حماد - شمال سيناء

8. صلاح أحمد محمد الشيخ - القليوبية

9. أحمد إبراهيم عبد اللطيف عريف - البحيرة

10. أحمد محمد عبد الرحمن علي - دمياط

11. محمد محمد أحمد رفاعي كساب - الديوان العام

12. محمد رمضان عبد العظيم متولي - سوهاج

13. عمار محمد رضا إسلام - القليوبية

14. أحمد إبراهيم ياسين حسين - المنيا

15. علي إسماعيل علي أحمد - الديوان العام

16. السيد محمد مصطفي عبد الغني - سوهاج

17. خالد يس عبد الله حسان - سوهاج

18. عبد الغفار محمد عبد الغفار عبد الحميد - الشرقية

19. محمد شعبان على قطب - الفيوم

20. عزت جمال المعصراوي - الإسكندرية

21. محمد مسعد الديداموني علي - الإسماعيلية

22. عبد الفتاح عبد العزيز محمد علي - الشرقية

23. أحمد ماهر مهلل محمد - أسوان

24. محمود عبد الغفار مرسي حسن - الفيوم

25. كرم صلاح محمد عبيد - المنوفية

26. أيمن محمد شعبان عطيه - المنيا

27. محمود أحمد علي عبد الغني - البحيرة

28. أحمد فرج محمد سالم - البحيرة

29. عبد الله نصر فضل عتابي - الدقهلية

30. عادل مسعد جاد الرب أحمد السواح - دمياط

31. فتوح محمد أحمد حسانين - سوهاج

32. مهني عمران مهني - سوهاج

33. حمدان محمد محمد أحمد - الشرقية

34. عثمان عبد الحميد باز حسن - الشرقية

35. وليد إبراهيم فرج محمد - الشرقية

36. أحمد رمضان محمد أبو طالب - شمال سيناء

37. محمود عبد اللطيف المندوه أبو غبينه - الغربية

38. أحمد عبد الله عبد الشافي سنبل - الغربية

39. عبد الجليل عبد الرحمن عبد الجليل الجوهرى - الغربية

40. محمد مصطفى عبد الرازق المنجى - الإسكندرية

41. السيد إبراهيم السيد محمد - الإسماعيلية

42. محمود بسيوني عبد الجواد بسيوني - كفر الشيخ

43. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة

44. محمد سيد محمد يوسف - بني سويف

45. أحمد محمد أحمد عبد الكريم - الدقهلية

46. ياسر البلتاجي بدوي حسين - الدقهلية

47. أحمد عابدين أحمد عبد المطلب - الدقهلية

48. محمد عبد اللطيف أبو الإسعاد أبو الإسعاد - دمياط

49. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مصطفى - السويس

50. عبد الناصر رجب منصور محمد - السويس



الأربعاء 1 / 6 / 2022م

1. أمين إبراهيم زكي النقيب - الغربية

2. أيمن حسين عبد الباقي أبو المجد - الغربية

3. شعبان عبد المحسن شعبان إبراهيم - القليوبية

4. إبراهيم عبد الستار الحسيني إبراهيم - الإسكندرية

5. محمد أحمد صابر عبد المقصود - الإسماعيلية

6. أيمن أبو العرب عبد العزيز - البحيرة

7. شاكر رفعت زكي الجمال - الدقهلية

8. أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق - الدقهلية

9. مصطفى إبراهيم نبوي أحمد - الشرقية

10. محمد إبراهيم محمد مصطفى عبد الصمد - الغربية

11. بشير مسعد أحمد أبو حشاد - كفر الشيخ

12. أسامة عبد الهادي عبد الشافي رزق أبو زيد - الإسكندرية

13. عبد العزيز أحمد عبد العزيز حسن معوض - الإسماعيلية

14. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد - الإسماعيلية

15. السيد السيد محمد عتمان - البحيرة

16. إبراهيم السيد رشاد السيد - البحيرة

17. إبراهيم محمد عبد الهادي - الدقهلية

18. محمد عبد المنعم محمد محمد عبد السلام - الشرقية

19. محمود السيد متولي سيد أحمد - الشرقية

20. محمد سالم محمد عثمان - الفيوم

21. طه إبراهيم جمعة عبد الرازق - الجيزة

22. راضي كامل محمد السيد - القاهرة

23. عبد الله شحات عبد العزيز الجندي - القليوبية

24. أحمد سيد عطا الله أحمد - قنا

25. رمضان محمد القط إبراهيم - قنا

26. أحمد محمد السطوحي محمد السيد - كفر الشيخ

27. ناجي سالم عبد المجيد - المنيا

28. على خلف على محمد - المنيا

29. محمد علي محمد حسن - المنيا

30. عبد الفتاح مبروك محمد مبروك ناصر - الإسكندرية

31. أحمد سفيان أحمد السيد - أسوان

32. محمود محمد عبدالمجيد إسماعيل - البحيرة

33. محمد سامي محمد ناصف - البحيرة

34. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي - الدقهلية

35. عبد الأعلى سليمان عبد الصادق سليمان - دمياط

36. محمد عبد اللطيف عبد اللطيف أحمد البلتاجي - دمياط

37. خالد أحمد عبد الحكيم محمد - سوهاج

38. محمود حسن علي عبد المقصود - الفيوم

39. حسين سيد نمر السيد - الفيوم

40. محمود محمد أحمد علي - القاهرة

41. محمد إبراهيم عبدالرازق عبد الله - كفر الشيخ

42. إبراهيم فتح الله طنطاوي لاشين - المنوفية

43. أحمد محمود أبو العز بيومي - البحيرة

44. ربيع جوده أحمد وهبه - بني سويف

45. حازم سامي الدسوقي متولي - الدقهلية

46. أحمد عبد المنعم علي الغنام - الديوان العام

47. صفوت عبد العال محمود إبراهيم - سوهاج

48. أحمد جمال عبد الرحمن عبد العال - الشرقية

49. صلاح محمد أحمد حسانين - الشرقية

50. محمد عبد الرحمن إسماعيل سالم - الشرقية



الخميس 2 / 6 / 2022م

1. إسلام رشاد عبد اللطيف أحمد - الشرقية

2. عبد العال سعد عبد الحميد عبد الرحمن - الشرقية

3. نبيل عزت بيومي شلبي - الشرقية

4. إبراهيم عبد المنعم السيد خليفة - الشرقية

5. إسلام عمر السيد رضوان - شمال سيناء

6. على صالح عبد الرازق داود - الغربية

7. محمد ممدوح محمد عبد البر - الغربية

8. بدر محمد حامد عبد الرحمن - قنا

9. محمد فتحي محمد الخباز - المنوفية

10. محمد أحمد محمد عبد العال - الإسكندرية

11. محمود حسن محمود أمارة - الإسكندرية

12. أحمد محمد عبد الحميد كشك - البحيرة

13. عبد الرحمن عبد القادر إسماعيل عبد العليم - بني سويف

14. عمر المكاوي محمد المكاوي - الدقهلية

15. حسام أحمد يوسف يوسف عبد الخالق - الدقهلية

16. محمود عبد المنعم محمود عباس - سوهاج

17. أسامة محمد أحمد عزب - سوهاج

18. محمد جوده أبو الفتوح أحمد - السويس

19. أبو بكر إبراهيم سيد سليمان - القليوبية

20. أحمد عادل محمد محمد فرج - مرسى مطروح

21. أحمد حمدي داود محمد - مرسى مطروح

22. محمد السيد عبد الجواد أحمد - الإسكندرية

23. محمد عادل عبد الغفار عبده - الإسماعيلية

24. محمود التهامي عوض عبد المجيد - البحيرة

25. محمد فوزي عبد المنعم إبراهيم - البحيرة

26. أحمد عثمان خلف علي حسن - بني سويف

27. يحيى أحمد عوض أحمد - الجيزة

28. محمد عبد المولى طه عبد العال - السويس

29. رضا محمد محمد قطب جبارة - الغربية

30. محمد عبد التواب محمود عبد العليم - الفيوم

31. محمود محمد فهيم سيد حسن سليمان - القليوبية

32. محمد إسماعيل إبراهيم حامد - قنا

33. عرفه حسني محمدين علي - المنيا

34. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة جهاد - الإسماعيلية

35. كمال على حامد الفقي - البحيرة

36. أحمد محمد عبد العظيم حسن - بني سويف

37. عباس أحمد عباس قرني - بني سويف

38. زاهر عبد الهادي إبراهيم - دمياط

39. أحمد سيد محمود محمد - الجيزة

40. عبد العاطي عبد العاطي رزق بشار - دمياط

41. محمود عبد الحليم السيد عبد الرحمن الشربيني - دمياط

42. محمود علام أحمد عطيفي - سوهاج

43. حسام الدين حلمي أنور عبد العال - الشرقية

44. أبو بكر لطفي عيد عبد العظيم - القليوبية

45. محمد عبد الله سليمان فتح الله - القليوبية

46. محمد على أحمد خليفة - قنا

47. أبو بكر إسماعيل عبد العزيز الشهاوي - مرسى مطروح

48. عباس محمد أبو العنين أبو شحاتة - الإسكندرية

49. مصطفى حامد محمود عكاشة - البحيرة

50. عبد الله سلامه رضوان عوض - البحيرة



السبت 4 / 6 / 2022م

1. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد - بني سويف

2. سيد عبد الجواد عويس حامد - بني سويف

3. محمد علي عبد الجواد محمد - بني سويف

4. محمد السيد محمد السيد حطب - الدقهلية

5. محمد عبد الحليم مجاهد عبد الحليم - دمياط

6. السيد صبري السيد عبد الحافظ - الشرقية

7. إسماعيل السيد إسماعيل السيد - الشرقية

8. أمين شحاته عبد الخالق الطباخ - الغربية

9. أيمن يحيى السيد نصار - القليوبية

10. محمد أحمد المصيلحي غانم - القليوبية

11. أحمد إبراهيم رمضان حجاج - كفر الشيخ

12. خالد جمال عبد الهادي عبد الحميد - كفر الشيخ

13. نصر السيد السيد صالح - كفر الشيخ

14. خالد محي الدين عبد العزيز عبد الحافظ - المنيا

15. أحمد علي منصور هلال - الإسماعيلية

16. محمد يحي زكريا أبو زيد - أسيوط

17. وائل نادي سليمان أحمد محمد - بني سويف

18. محمود عامر عبد العظيم عبد القادر - بني سويف

19. رجب محمد فتحي إبراهيم - بني سويف

20. محمد وحيد عبد الباقي راشد - الدقهلية

21. محمود عبد الباسط محمد درويش - سوهاج

22. محمد الزين محمد محمد على - الشرقية

23. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح حامد - شمال سيناء

24. عادل حنفي أحمد خالد سلطان - الغربية

25. أحمد عبد الرحيم توفيق جاد الرب - قنا

26. بركه السيد يوسف ناجي - كفر الشيخ

27. محمد أحمد سلطان حماد - المنيا

28. أحمد مصطفى حسن محمود - الإسكندرية

29. محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية

30. علي أحمد علي العسيلي - البحيرة

31. حسين مصطفي حسين أحمد - البحيرة

32. محمود عقبه طه محمود - بني سويف

33. أيمن فتحي عبد الرحمن حامد قطب - الجيزة

34. محمد علي علي زحام - الدقهلية

35. عبد العزيز إبراهيم أحمد إبراهيم - سوهاج

36. أحمد عبد الرحمن على حسنين - الشرقية

37. عبد الله حمدي محمد محمد سعد - القليوبية

38. أحمد شحاتة إبراهيم حسين - القليوبية

39. طه محمد علي منصور - القليوبية

40. كريم أحمد عبد العليم سعد - القليوبية

41. شعبان محمد خميس مصطفى العزيري - الإسكندرية

42. محمد عرفات يوسف محمد - الإسكندرية

43. محمود علي جابر علي - أسيوط

44. محمد عبد الحميد محمود إسماعيل - أسيوط

45. محمد خالد محمد الضويني - شمال سيناء

46. حازم بكر حسن درباله - الغربية

47. مهران محمد عبد النعيم امين - المنيا

48. سعيد منصور السعيد السعدني - الإسكندرية

49. أحمد صابر رزق حســـــن - الأقصر

50. علي عمران على أعمر - البحر الأحمر



الأحد 5 / 6 / 2022م

1. سمير أحمد السمان سليمان - السويس

2. رامي أيمن محمد محمد - الشرقية

3. محمد شعبان محمد السيد - الشرقية

4. أحمد عبد الفتاح محمد محمد عطية حرب - الشرقية

5. محمود محمد جمال محمود - الشرقية

6. أحمد عبد المهيمن عبد الحميد إبراهيم - الشرقية

7. صالح علي عبد الحميد علي - الفيوم

8. عمرو ربيع عوض عبد الفتاح - الفيوم

9. علاء الدين محمد المهدي عبد البديع - القاهرة

10. أحمد عبد اللاه عبد الله سيد - المنيا

11. محمود سيدهم إبراهيم عطا - أسيوط

12. خالد علي عويضة محمد - الأقصر

13. محمود رمضان السيد أحمد عيسى - الجيزة

14. التهامي محمود محمد التهامي - شمال سيناء

15. محمد يوسف صابر جندي - كفر الشيخ

16. أحمد عبد النبي عبد الغفار عبد النبي - المنيا

17. محمود عبد الله محمد على - الإسماعيلية

18. محمد أحمد محمد محمد - الأقصر

19. عبد الرحمن علي الدين علي عبد الرحيم - البحر الأحمر

20. رأفت عبد الهادي علي محمد - البحيرة

21. مصطفى عبد الله محمد عبد الحميد - الدقهلية

22. أسامة محمد عبد اللا محمد - السويس

23. محمود على منصور إبراهيم - الشرقية

24. إبراهيم أحمد محمد عطية الحياني - الشرقية

25. إبراهيم محمود إبراهيم محمود دياب - القاهرة

26. حسام محمد محمود محمد - قنا

27. مبروك محمد مبروك العبد - المنوفية

28. محمد سويلم محمد سويلم - المنوفية

29. محمد كامل عبد المعطى قاسم - الإسكندرية

30. محمد محمود محمد أحمد عبد العال - الإسماعيلية

31. محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم - الأقصر

32. خالد جمعة عبد الله الطنوبي - البحيرة

33. السيد السيد أحمد عابدين - الدقهلية

34. محمد أحمد محمد أبو المعاطي خيال - الدقهلية

35. محمد سعد محمد محمد خاطر - الدقهلية

36. على عبد الرحيم على عبد الرحمن - الشرقية

37. رضا حمدين عبد الله شخيبة - الغربية

38. أحمد عبد الرحمن صابر محمد - القاهرة

39. أحمد محمود محمد إبراهيم - قنا

40. محمد عاطف إبراهيم العراقي - كفر الشيخ

41. أحمد فتحي صبحي أحمد عطا لله - الإسكندرية

42. حسين أحمد سيد أحمد - بني سويف

43. أيمن حسن محمود عبد اللطيف - بني سويف

44. أحمد محمد محمود أبو العلا - بور سعيد

45. نبيل صلاح إمام إمام سلام - الجيزة

46. محمد إسماعيل حسن إسماعيل - الديوان العام

47. عبد العزيز عبد الناصر عبد العزيز محمد - الشرقية

48. أحمد محمد أحمد أمين - شمال سيناء

49. أحمد محمد عبد الغني الشافعي - الفيوم

50. عبد الجليل جمال عبد الجليل - القليوبية



الاثنين 6 / 6 / 2022م

1. جمال الدين بصيله إبراهيم حسن - قنا

2. محمد عزت مصطفى بهجات - قنا

3. أحمد نصر السيد رشيد فاطمه - المنوفية

4. محمد مصطفى مصطفى إبراهيم - الإسماعيلية

5. محمد صبري محمد عطية - الإسماعيلية

6. حسام طه شحاته صالح - الغربية

7. عبد الرحمن صبري متولي غازي - مرسى مطروح

8. يوسف محمود مدكور عبد الرحمن - المنوفية

9. أشرف عبد الفتاح إبراهيم حافظ - البحيرة

10. محمود طاهر محمد محمد عبد الجليل - القليوبية

11. عبد الرحمن صابر عبد اللاه داود - قنا

12. محمد حمدي على خليل - قنا

13. سعد أبو الخير سعد الجندي - الإسكندرية

14. حسن محمد عبد الله إبراهيم - الإسماعيلية

15. السيد محمود على إبراهيم - الإسماعيلية

16. محمد سيد علي إبراهيم - أسيوط

17. أحمد محمد سيد أحمد - بور سعيد

18. أحمد سيد حسونة حسن - الجيزة

19. أحمد محمد محمد السلاوى - الإسماعيلية

20. وليد محمود محمد محمد هزاع - القليوبية

21. محمود سعيد عبد المولى - الإسماعيلية

22. أحمد شعبان أحمد صالح - أسيوط

23. سعيد عمر محمد عبد العاطي - البحر الأحمر

24. أحمد عبد المولى محمد عطية - البحيرة

25. مصطفى محمد عبادة - القليوبية

26. سعيد عبد المنطلب إسماعيل عبدالمنطلب - القليوبية

27. أبو عمرة مصطفى صابر مصطفى - قنا

28. عبد المنعم على مصلحي أبو حبيبة - المنوفية

29. حبشي فرحات محمد حبشي جلجل - المنوفية

30. إبراهيم علي عبد العظيم جمعة - المنيا

31. محمد صلاح عبد الرحيم برعي - الإسماعيلية

32. أحمد الصادق محمد الصادق - الإسماعيلية

33. حجاج عرفات محمد خليل - بني سويف

34. ممدوح أحمد فواز قاسم - سوهاج

35. محمد محمد إسماعيل مصطفى - السويس

36. أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى إسماعيل - الإسكندرية

37. محمد بغدادي على محمد - الأقصر

38. محمد صابر أحمد المنسي - الدقهلية

39. عبد المولى حسن متولي نحلة - شمال سيناء

40. صبري محمد القط إبراهيم - قنا

41. أحمد علي محمود طه - قنا

42. طه محمد محمد عبد الله - المنيا

43. محمد أحمد فهمي أحمد - بني سويف