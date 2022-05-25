الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين لمنحة الماجستير من الأئمة

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية للأئمة لعام 2023م ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في التوقيتات المحددة.
علمًا بأنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل، وصورتين شخصيتين حديثتين , على النحو التالي :
المتقدمين لمنحة الماجستير من الأئمة
الثلاثاء الموافق 31 / 5 / 2022م.
م - الاسم - المديرية
1. علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم - القاهرة
2. محمد السيد أحمد جمعه - كفر الشيخ
3. خالد دياب محمد شعراوي - القليوبية
4. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد - الغربية
5. محمد محمود محمود العدل - القاهرة
6. علي الدين محمد سلامه علي - كفر الشيخ
7. أيمن محمود محمد محمد حماد - شمال سيناء
8. صلاح أحمد محمد الشيخ - القليوبية
9. أحمد إبراهيم عبد اللطيف عريف - البحيرة
10. أحمد محمد عبد الرحمن علي - دمياط
11. محمد محمد أحمد رفاعي كساب - الديوان العام
12. محمد رمضان عبد العظيم متولي - سوهاج
13. عمار محمد رضا إسلام - القليوبية
14. أحمد إبراهيم ياسين حسين - المنيا
15. علي إسماعيل علي أحمد - الديوان العام
16. السيد محمد مصطفي عبد الغني - سوهاج
17. خالد يس عبد الله حسان - سوهاج
18. عبد الغفار محمد عبد الغفار عبد الحميد - الشرقية
19. محمد شعبان على قطب - الفيوم
20. عزت جمال المعصراوي - الإسكندرية
21. محمد مسعد الديداموني علي - الإسماعيلية
22. عبد الفتاح عبد العزيز محمد علي - الشرقية
23. أحمد ماهر مهلل محمد - أسوان
24. محمود عبد الغفار مرسي حسن - الفيوم
25. كرم صلاح محمد عبيد - المنوفية
26. أيمن محمد شعبان عطيه - المنيا
27. محمود أحمد علي عبد الغني - البحيرة
28. أحمد فرج محمد سالم - البحيرة
29. عبد الله نصر فضل عتابي - الدقهلية
30. عادل مسعد جاد الرب أحمد السواح - دمياط
31. فتوح محمد أحمد حسانين - سوهاج
32. مهني عمران مهني - سوهاج
33. حمدان محمد محمد أحمد - الشرقية
34. عثمان عبد الحميد باز حسن - الشرقية
35. وليد إبراهيم فرج محمد - الشرقية
36. أحمد رمضان محمد أبو طالب - شمال سيناء
37. محمود عبد اللطيف المندوه أبو غبينه - الغربية
38. أحمد عبد الله عبد الشافي سنبل - الغربية
39. عبد الجليل عبد الرحمن عبد الجليل الجوهرى - الغربية
40. محمد مصطفى عبد الرازق المنجى - الإسكندرية
41. السيد إبراهيم السيد محمد - الإسماعيلية
42. محمود بسيوني عبد الجواد بسيوني - كفر الشيخ
43. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة
44. محمد سيد محمد يوسف - بني سويف
45. أحمد محمد أحمد عبد الكريم - الدقهلية
46. ياسر البلتاجي بدوي حسين - الدقهلية
47. أحمد عابدين أحمد عبد المطلب - الدقهلية
48. محمد عبد اللطيف أبو الإسعاد أبو الإسعاد - دمياط
49. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مصطفى - السويس
50. عبد الناصر رجب منصور محمد - السويس
الأربعاء 1 / 6 / 2022م
1. أمين إبراهيم زكي النقيب - الغربية
2. أيمن حسين عبد الباقي أبو المجد - الغربية
3. شعبان عبد المحسن شعبان إبراهيم - القليوبية
4. إبراهيم عبد الستار الحسيني إبراهيم - الإسكندرية
5. محمد أحمد صابر عبد المقصود - الإسماعيلية
6. أيمن أبو العرب عبد العزيز - البحيرة
7. شاكر رفعت زكي الجمال - الدقهلية
8. أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق - الدقهلية
9. مصطفى إبراهيم نبوي أحمد - الشرقية
10. محمد إبراهيم محمد مصطفى عبد الصمد - الغربية
11. بشير مسعد أحمد أبو حشاد - كفر الشيخ
12. أسامة عبد الهادي عبد الشافي رزق أبو زيد - الإسكندرية
13. عبد العزيز أحمد عبد العزيز حسن معوض - الإسماعيلية
14. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد - الإسماعيلية
15. السيد السيد محمد عتمان - البحيرة
16. إبراهيم السيد رشاد السيد - البحيرة
17. إبراهيم محمد عبد الهادي - الدقهلية
18. محمد عبد المنعم محمد محمد عبد السلام - الشرقية
19. محمود السيد متولي سيد أحمد - الشرقية
20. محمد سالم محمد عثمان - الفيوم
21. طه إبراهيم جمعة عبد الرازق - الجيزة
22. راضي كامل محمد السيد - القاهرة
23. عبد الله شحات عبد العزيز الجندي - القليوبية
24. أحمد سيد عطا الله أحمد - قنا
25. رمضان محمد القط إبراهيم - قنا
26. أحمد محمد السطوحي محمد السيد - كفر الشيخ
27. ناجي سالم عبد المجيد - المنيا
28. على خلف على محمد - المنيا
29. محمد علي محمد حسن - المنيا
30. عبد الفتاح مبروك محمد مبروك ناصر - الإسكندرية
31. أحمد سفيان أحمد السيد - أسوان
32. محمود محمد عبدالمجيد إسماعيل - البحيرة
33. محمد سامي محمد ناصف - البحيرة
34. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي - الدقهلية
35. عبد الأعلى سليمان عبد الصادق سليمان - دمياط
36. محمد عبد اللطيف عبد اللطيف أحمد البلتاجي - دمياط
37. خالد أحمد عبد الحكيم محمد - سوهاج
38. محمود حسن علي عبد المقصود - الفيوم
39. حسين سيد نمر السيد - الفيوم
40. محمود محمد أحمد علي - القاهرة
41. محمد إبراهيم عبدالرازق عبد الله - كفر الشيخ
42. إبراهيم فتح الله طنطاوي لاشين - المنوفية
43. أحمد محمود أبو العز بيومي - البحيرة
44. ربيع جوده أحمد وهبه - بني سويف
45. حازم سامي الدسوقي متولي - الدقهلية
46. أحمد عبد المنعم علي الغنام - الديوان العام
47. صفوت عبد العال محمود إبراهيم - سوهاج
48. أحمد جمال عبد الرحمن عبد العال - الشرقية
49. صلاح محمد أحمد حسانين - الشرقية
50. محمد عبد الرحمن إسماعيل سالم - الشرقية
الخميس 2 / 6 / 2022م
1. إسلام رشاد عبد اللطيف أحمد - الشرقية
2. عبد العال سعد عبد الحميد عبد الرحمن - الشرقية
3. نبيل عزت بيومي شلبي - الشرقية
4. إبراهيم عبد المنعم السيد خليفة - الشرقية
5. إسلام عمر السيد رضوان - شمال سيناء
6. على صالح عبد الرازق داود - الغربية
7. محمد ممدوح محمد عبد البر - الغربية
8. بدر محمد حامد عبد الرحمن - قنا
9. محمد فتحي محمد الخباز - المنوفية
10. محمد أحمد محمد عبد العال - الإسكندرية
11. محمود حسن محمود أمارة - الإسكندرية
12. أحمد محمد عبد الحميد كشك - البحيرة
13. عبد الرحمن عبد القادر إسماعيل عبد العليم - بني سويف
14. عمر المكاوي محمد المكاوي - الدقهلية
15. حسام أحمد يوسف يوسف عبد الخالق - الدقهلية
16. محمود عبد المنعم محمود عباس - سوهاج
17. أسامة محمد أحمد عزب - سوهاج
18. محمد جوده أبو الفتوح أحمد - السويس
19. أبو بكر إبراهيم سيد سليمان - القليوبية
20. أحمد عادل محمد محمد فرج - مرسى مطروح
21. أحمد حمدي داود محمد - مرسى مطروح
22. محمد السيد عبد الجواد أحمد - الإسكندرية
23. محمد عادل عبد الغفار عبده - الإسماعيلية
24. محمود التهامي عوض عبد المجيد - البحيرة
25. محمد فوزي عبد المنعم إبراهيم - البحيرة
26. أحمد عثمان خلف علي حسن - بني سويف
27. يحيى أحمد عوض أحمد - الجيزة
28. محمد عبد المولى طه عبد العال - السويس
29. رضا محمد محمد قطب جبارة - الغربية
30. محمد عبد التواب محمود عبد العليم - الفيوم
31. محمود محمد فهيم سيد حسن سليمان - القليوبية
32. محمد إسماعيل إبراهيم حامد - قنا
33. عرفه حسني محمدين علي - المنيا
34. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة جهاد - الإسماعيلية
35. كمال على حامد الفقي - البحيرة
36. أحمد محمد عبد العظيم حسن - بني سويف
37. عباس أحمد عباس قرني - بني سويف
38. زاهر عبد الهادي إبراهيم - دمياط
39. أحمد سيد محمود محمد - الجيزة
40. عبد العاطي عبد العاطي رزق بشار - دمياط
41. محمود عبد الحليم السيد عبد الرحمن الشربيني - دمياط
42. محمود علام أحمد عطيفي - سوهاج
43. حسام الدين حلمي أنور عبد العال - الشرقية
44. أبو بكر لطفي عيد عبد العظيم - القليوبية
45. محمد عبد الله سليمان فتح الله - القليوبية
46. محمد على أحمد خليفة - قنا
47. أبو بكر إسماعيل عبد العزيز الشهاوي - مرسى مطروح
48. عباس محمد أبو العنين أبو شحاتة - الإسكندرية
49. مصطفى حامد محمود عكاشة - البحيرة
50. عبد الله سلامه رضوان عوض - البحيرة
السبت 4 / 6 / 2022م
1. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد - بني سويف
2. سيد عبد الجواد عويس حامد - بني سويف
3. محمد علي عبد الجواد محمد - بني سويف
4. محمد السيد محمد السيد حطب - الدقهلية
5. محمد عبد الحليم مجاهد عبد الحليم - دمياط
6. السيد صبري السيد عبد الحافظ - الشرقية
7. إسماعيل السيد إسماعيل السيد - الشرقية
8. أمين شحاته عبد الخالق الطباخ - الغربية
9. أيمن يحيى السيد نصار - القليوبية
10. محمد أحمد المصيلحي غانم - القليوبية
11. أحمد إبراهيم رمضان حجاج - كفر الشيخ
12. خالد جمال عبد الهادي عبد الحميد - كفر الشيخ
13. نصر السيد السيد صالح - كفر الشيخ
14. خالد محي الدين عبد العزيز عبد الحافظ - المنيا
15. أحمد علي منصور هلال - الإسماعيلية
16. محمد يحي زكريا أبو زيد - أسيوط
17. وائل نادي سليمان أحمد محمد - بني سويف
18. محمود عامر عبد العظيم عبد القادر - بني سويف
19. رجب محمد فتحي إبراهيم - بني سويف
20. محمد وحيد عبد الباقي راشد - الدقهلية
21. محمود عبد الباسط محمد درويش - سوهاج
22. محمد الزين محمد محمد على - الشرقية
23. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح حامد - شمال سيناء
24. عادل حنفي أحمد خالد سلطان - الغربية
25. أحمد عبد الرحيم توفيق جاد الرب - قنا
26. بركه السيد يوسف ناجي - كفر الشيخ
27. محمد أحمد سلطان حماد - المنيا
28. أحمد مصطفى حسن محمود - الإسكندرية
29. محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية
30. علي أحمد علي العسيلي - البحيرة
31. حسين مصطفي حسين أحمد - البحيرة
32. محمود عقبه طه محمود - بني سويف
33. أيمن فتحي عبد الرحمن حامد قطب - الجيزة
34. محمد علي علي زحام - الدقهلية
35. عبد العزيز إبراهيم أحمد إبراهيم - سوهاج
36. أحمد عبد الرحمن على حسنين - الشرقية
37. عبد الله حمدي محمد محمد سعد - القليوبية
38. أحمد شحاتة إبراهيم حسين - القليوبية
39. طه محمد علي منصور - القليوبية
40. كريم أحمد عبد العليم سعد - القليوبية
41. شعبان محمد خميس مصطفى العزيري - الإسكندرية
42. محمد عرفات يوسف محمد - الإسكندرية
43. محمود علي جابر علي - أسيوط
44. محمد عبد الحميد محمود إسماعيل - أسيوط
45. محمد خالد محمد الضويني - شمال سيناء
46. حازم بكر حسن درباله - الغربية
47. مهران محمد عبد النعيم امين - المنيا
48. سعيد منصور السعيد السعدني - الإسكندرية
49. أحمد صابر رزق حســـــن - الأقصر
50. علي عمران على أعمر - البحر الأحمر
الأحد 5 / 6 / 2022م
1. سمير أحمد السمان سليمان - السويس
2. رامي أيمن محمد محمد - الشرقية
3. محمد شعبان محمد السيد - الشرقية
4. أحمد عبد الفتاح محمد محمد عطية حرب - الشرقية
5. محمود محمد جمال محمود - الشرقية
6. أحمد عبد المهيمن عبد الحميد إبراهيم - الشرقية
7. صالح علي عبد الحميد علي - الفيوم
8. عمرو ربيع عوض عبد الفتاح - الفيوم
9. علاء الدين محمد المهدي عبد البديع - القاهرة
10. أحمد عبد اللاه عبد الله سيد - المنيا
11. محمود سيدهم إبراهيم عطا - أسيوط
12. خالد علي عويضة محمد - الأقصر
13. محمود رمضان السيد أحمد عيسى - الجيزة
14. التهامي محمود محمد التهامي - شمال سيناء
15. محمد يوسف صابر جندي - كفر الشيخ
16. أحمد عبد النبي عبد الغفار عبد النبي - المنيا
17. محمود عبد الله محمد على - الإسماعيلية
18. محمد أحمد محمد محمد - الأقصر
19. عبد الرحمن علي الدين علي عبد الرحيم - البحر الأحمر
20. رأفت عبد الهادي علي محمد - البحيرة
21. مصطفى عبد الله محمد عبد الحميد - الدقهلية
22. أسامة محمد عبد اللا محمد - السويس
23. محمود على منصور إبراهيم - الشرقية
24. إبراهيم أحمد محمد عطية الحياني - الشرقية
25. إبراهيم محمود إبراهيم محمود دياب - القاهرة
26. حسام محمد محمود محمد - قنا
27. مبروك محمد مبروك العبد - المنوفية
28. محمد سويلم محمد سويلم - المنوفية
29. محمد كامل عبد المعطى قاسم - الإسكندرية
30. محمد محمود محمد أحمد عبد العال - الإسماعيلية
31. محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم - الأقصر
32. خالد جمعة عبد الله الطنوبي - البحيرة
33. السيد السيد أحمد عابدين - الدقهلية
34. محمد أحمد محمد أبو المعاطي خيال - الدقهلية
35. محمد سعد محمد محمد خاطر - الدقهلية
36. على عبد الرحيم على عبد الرحمن - الشرقية
37. رضا حمدين عبد الله شخيبة - الغربية
38. أحمد عبد الرحمن صابر محمد - القاهرة
39. أحمد محمود محمد إبراهيم - قنا
40. محمد عاطف إبراهيم العراقي - كفر الشيخ
41. أحمد فتحي صبحي أحمد عطا لله - الإسكندرية
42. حسين أحمد سيد أحمد - بني سويف
43. أيمن حسن محمود عبد اللطيف - بني سويف
44. أحمد محمد محمود أبو العلا - بور سعيد
45. نبيل صلاح إمام إمام سلام - الجيزة
46. محمد إسماعيل حسن إسماعيل - الديوان العام
47. عبد العزيز عبد الناصر عبد العزيز محمد - الشرقية
48. أحمد محمد أحمد أمين - شمال سيناء
49. أحمد محمد عبد الغني الشافعي - الفيوم
50. عبد الجليل جمال عبد الجليل - القليوبية
الاثنين 6 / 6 / 2022م
1. جمال الدين بصيله إبراهيم حسن - قنا
2. محمد عزت مصطفى بهجات - قنا
3. أحمد نصر السيد رشيد فاطمه - المنوفية
4. محمد مصطفى مصطفى إبراهيم - الإسماعيلية
5. محمد صبري محمد عطية - الإسماعيلية
6. حسام طه شحاته صالح - الغربية
7. عبد الرحمن صبري متولي غازي - مرسى مطروح
8. يوسف محمود مدكور عبد الرحمن - المنوفية
9. أشرف عبد الفتاح إبراهيم حافظ - البحيرة
10. محمود طاهر محمد محمد عبد الجليل - القليوبية
11. عبد الرحمن صابر عبد اللاه داود - قنا
12. محمد حمدي على خليل - قنا
13. سعد أبو الخير سعد الجندي - الإسكندرية
14. حسن محمد عبد الله إبراهيم - الإسماعيلية
15. السيد محمود على إبراهيم - الإسماعيلية
16. محمد سيد علي إبراهيم - أسيوط
17. أحمد محمد سيد أحمد - بور سعيد
18. أحمد سيد حسونة حسن - الجيزة
19. أحمد محمد محمد السلاوى - الإسماعيلية
20. وليد محمود محمد محمد هزاع - القليوبية
21. محمود سعيد عبد المولى - الإسماعيلية
22. أحمد شعبان أحمد صالح - أسيوط
23. سعيد عمر محمد عبد العاطي - البحر الأحمر
24. أحمد عبد المولى محمد عطية - البحيرة
25. مصطفى محمد عبادة - القليوبية
26. سعيد عبد المنطلب إسماعيل عبدالمنطلب - القليوبية
27. أبو عمرة مصطفى صابر مصطفى - قنا
28. عبد المنعم على مصلحي أبو حبيبة - المنوفية
29. حبشي فرحات محمد حبشي جلجل - المنوفية
30. إبراهيم علي عبد العظيم جمعة - المنيا
31. محمد صلاح عبد الرحيم برعي - الإسماعيلية
32. أحمد الصادق محمد الصادق - الإسماعيلية
33. حجاج عرفات محمد خليل - بني سويف
34. ممدوح أحمد فواز قاسم - سوهاج
35. محمد محمد إسماعيل مصطفى - السويس
36. أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى إسماعيل - الإسكندرية
37. محمد بغدادي على محمد - الأقصر
38. محمد صابر أحمد المنسي - الدقهلية
39. عبد المولى حسن متولي نحلة - شمال سيناء
40. صبري محمد القط إبراهيم - قنا
41. أحمد علي محمود طه - قنا
42. طه محمد محمد عبد الله - المنيا
43. محمد أحمد فهمي أحمد - بني سويف