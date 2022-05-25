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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين لمنحة الماجستير من الأئمة

المتقدمين لمنحة الماجستير
المتقدمين لمنحة الماجستير من الأئمة

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية للأئمة لعام 2023م ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في التوقيتات المحددة.

 علمًا بأنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل، وصورتين شخصيتين حديثتين , على النحو التالي :

المتقدمين لمنحة الماجستير من الأئمة

الثلاثاء  الموافق 31  /  5   /  2022م.

م - الاسم - المديرية
1. علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم - القاهرة
2. محمد السيد أحمد جمعه - كفر الشيخ
3. خالد دياب محمد شعراوي - القليوبية
4. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد - الغربية
5. محمد محمود محمود العدل - القاهرة
6. علي الدين محمد سلامه علي - كفر الشيخ
7. أيمن محمود محمد محمد حماد - شمال سيناء
8. صلاح أحمد محمد الشيخ - القليوبية
9. أحمد إبراهيم عبد اللطيف عريف - البحيرة
10. أحمد محمد عبد الرحمن علي - دمياط
11. محمد محمد أحمد رفاعي كساب - الديوان العام
12. محمد رمضان عبد العظيم متولي - سوهاج
13. عمار محمد رضا إسلام - القليوبية
14. أحمد إبراهيم ياسين حسين - المنيا
15. علي إسماعيل علي أحمد - الديوان العام
16. السيد محمد مصطفي عبد الغني - سوهاج
17. خالد يس عبد الله حسان - سوهاج
18. عبد الغفار محمد عبد الغفار عبد الحميد - الشرقية
19. محمد شعبان على قطب - الفيوم
20. عزت جمال المعصراوي - الإسكندرية
21. محمد مسعد الديداموني علي - الإسماعيلية
22. عبد الفتاح عبد العزيز محمد علي - الشرقية
23. أحمد ماهر مهلل محمد - أسوان
24. محمود عبد الغفار مرسي حسن - الفيوم
25. كرم صلاح محمد عبيد - المنوفية
26. أيمن محمد شعبان عطيه - المنيا
27. محمود أحمد علي عبد الغني - البحيرة
28. أحمد فرج محمد سالم - البحيرة
29. عبد الله نصر فضل عتابي - الدقهلية
30. عادل مسعد جاد الرب أحمد السواح - دمياط
31. فتوح محمد أحمد حسانين - سوهاج
32. مهني عمران مهني - سوهاج
33. حمدان محمد محمد أحمد - الشرقية
34. عثمان عبد الحميد باز حسن - الشرقية
35. وليد إبراهيم فرج محمد - الشرقية
36. أحمد رمضان محمد أبو طالب - شمال سيناء
37. محمود عبد اللطيف المندوه أبو غبينه - الغربية
38. أحمد عبد الله عبد الشافي سنبل - الغربية
39. عبد الجليل عبد الرحمن عبد الجليل الجوهرى - الغربية
40. محمد مصطفى عبد الرازق المنجى - الإسكندرية
41. السيد إبراهيم السيد محمد - الإسماعيلية
42. محمود بسيوني عبد الجواد بسيوني - كفر الشيخ
43. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة
44. محمد سيد محمد يوسف - بني سويف
45. أحمد محمد أحمد عبد الكريم - الدقهلية
46. ياسر البلتاجي بدوي حسين - الدقهلية
47. أحمد عابدين أحمد عبد المطلب - الدقهلية
48. محمد عبد اللطيف أبو الإسعاد أبو الإسعاد - دمياط
49. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مصطفى - السويس
50. عبد الناصر رجب منصور محمد - السويس

الأربعاء 1 / 6 / 2022م
1. أمين إبراهيم زكي النقيب - الغربية
2. أيمن حسين عبد الباقي أبو المجد - الغربية
3. شعبان عبد المحسن شعبان إبراهيم - القليوبية
4. إبراهيم عبد الستار الحسيني إبراهيم - الإسكندرية
5. محمد أحمد صابر عبد المقصود - الإسماعيلية
6. أيمن أبو العرب عبد العزيز - البحيرة
7. شاكر رفعت زكي الجمال - الدقهلية
8. أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق - الدقهلية
9. مصطفى إبراهيم نبوي أحمد - الشرقية
10. محمد إبراهيم محمد مصطفى عبد الصمد - الغربية
11. بشير مسعد أحمد أبو حشاد - كفر الشيخ
12. أسامة عبد الهادي عبد الشافي رزق أبو زيد - الإسكندرية
13. عبد العزيز أحمد عبد العزيز حسن معوض - الإسماعيلية
14. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد - الإسماعيلية
15. السيد السيد محمد عتمان - البحيرة
16. إبراهيم السيد رشاد السيد - البحيرة
17. إبراهيم محمد عبد الهادي - الدقهلية
18. محمد عبد المنعم محمد محمد عبد السلام - الشرقية
19. محمود السيد متولي سيد أحمد - الشرقية
20. محمد سالم محمد عثمان - الفيوم
21. طه إبراهيم جمعة عبد الرازق - الجيزة
22. راضي كامل محمد السيد - القاهرة
23. عبد الله شحات عبد العزيز الجندي - القليوبية
24. أحمد سيد عطا الله أحمد - قنا
25. رمضان محمد القط إبراهيم - قنا 
26. أحمد محمد السطوحي محمد السيد - كفر الشيخ
27. ناجي سالم عبد المجيد - المنيا
28. على خلف على محمد - المنيا
29. محمد علي محمد حسن - المنيا
30. عبد الفتاح مبروك محمد مبروك ناصر - الإسكندرية
31. أحمد سفيان أحمد السيد - أسوان
32. محمود محمد عبدالمجيد إسماعيل - البحيرة
33. محمد سامي محمد ناصف - البحيرة
34. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي - الدقهلية
35. عبد الأعلى سليمان عبد الصادق سليمان - دمياط
36. محمد عبد اللطيف عبد اللطيف أحمد البلتاجي - دمياط
37. خالد أحمد عبد الحكيم محمد - سوهاج
38. محمود حسن علي عبد المقصود - الفيوم
39. حسين سيد نمر السيد - الفيوم
40. محمود محمد أحمد علي - القاهرة
41. محمد إبراهيم عبدالرازق عبد الله - كفر الشيخ
42. إبراهيم فتح الله طنطاوي لاشين - المنوفية
43. أحمد محمود أبو العز بيومي - البحيرة
44. ربيع جوده أحمد وهبه - بني سويف
45. حازم سامي الدسوقي متولي - الدقهلية
46. أحمد عبد المنعم علي الغنام - الديوان العام
47. صفوت عبد العال محمود إبراهيم - سوهاج
48. أحمد جمال عبد الرحمن عبد العال - الشرقية
49. صلاح محمد أحمد حسانين - الشرقية
50. محمد عبد الرحمن إسماعيل سالم - الشرقية

الخميس 2 / 6 / 2022م
1. إسلام رشاد عبد اللطيف أحمد - الشرقية
2. عبد العال سعد عبد الحميد عبد الرحمن - الشرقية
3. نبيل عزت بيومي شلبي - الشرقية
4. إبراهيم عبد المنعم السيد خليفة - الشرقية
5. إسلام عمر السيد رضوان - شمال سيناء
6. على صالح عبد الرازق داود - الغربية
7. محمد ممدوح محمد عبد البر - الغربية
8. بدر محمد حامد عبد الرحمن - قنا 
9. محمد فتحي محمد الخباز - المنوفية
10. محمد أحمد محمد عبد العال - الإسكندرية
11. محمود حسن محمود أمارة - الإسكندرية
12. أحمد محمد عبد الحميد كشك - البحيرة
13. عبد الرحمن عبد القادر إسماعيل عبد العليم - بني سويف
14. عمر المكاوي محمد المكاوي - الدقهلية
15. حسام أحمد يوسف يوسف عبد الخالق - الدقهلية
16. محمود عبد المنعم محمود عباس - سوهاج
17. أسامة محمد أحمد عزب - سوهاج
18. محمد جوده أبو الفتوح أحمد - السويس
19. أبو بكر إبراهيم سيد سليمان - القليوبية
20. أحمد عادل محمد محمد فرج - مرسى مطروح
21. أحمد حمدي داود محمد - مرسى مطروح
22. محمد السيد عبد الجواد أحمد - الإسكندرية
23. محمد عادل عبد الغفار عبده - الإسماعيلية
24. محمود التهامي عوض عبد المجيد - البحيرة
25. محمد فوزي عبد المنعم إبراهيم - البحيرة
26. أحمد عثمان خلف علي حسن - بني سويف
27. يحيى أحمد عوض أحمد - الجيزة
28. محمد عبد المولى طه عبد العال - السويس
29. رضا محمد محمد قطب جبارة - الغربية
30. محمد عبد التواب محمود عبد العليم - الفيوم
31. محمود محمد فهيم سيد حسن سليمان - القليوبية
32. محمد إسماعيل إبراهيم حامد - قنا 
33. عرفه حسني محمدين علي - المنيا
34. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة جهاد - الإسماعيلية
35. كمال على حامد الفقي - البحيرة
36. أحمد محمد عبد العظيم حسن - بني سويف
37. عباس أحمد عباس قرني - بني سويف
38. زاهر عبد الهادي إبراهيم - دمياط
39. أحمد سيد محمود محمد - الجيزة
40. عبد العاطي عبد العاطي رزق بشار - دمياط
41. محمود عبد الحليم السيد عبد الرحمن الشربيني - دمياط
42. محمود علام أحمد عطيفي - سوهاج
43. حسام الدين حلمي أنور عبد العال - الشرقية
44. أبو بكر لطفي عيد عبد العظيم - القليوبية
45. محمد عبد الله سليمان فتح الله - القليوبية
46. محمد على أحمد خليفة - قنا 
47. أبو بكر إسماعيل عبد العزيز الشهاوي - مرسى مطروح
48. عباس محمد أبو العنين أبو شحاتة - الإسكندرية
49. مصطفى حامد محمود عكاشة - البحيرة
50. عبد الله سلامه رضوان عوض - البحيرة

السبت 4 / 6 / 2022م
1. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد - بني سويف
2. سيد عبد الجواد عويس حامد - بني سويف
3. محمد علي عبد الجواد محمد - بني سويف
4. محمد السيد محمد السيد حطب - الدقهلية
5. محمد عبد الحليم مجاهد عبد الحليم - دمياط
6. السيد صبري السيد عبد الحافظ - الشرقية
7. إسماعيل السيد إسماعيل السيد - الشرقية
8. أمين شحاته عبد الخالق الطباخ - الغربية
9. أيمن يحيى السيد نصار - القليوبية
10. محمد أحمد المصيلحي غانم - القليوبية
11. أحمد إبراهيم رمضان حجاج - كفر الشيخ
12. خالد جمال عبد الهادي عبد الحميد - كفر الشيخ
13. نصر السيد السيد صالح - كفر الشيخ
14. خالد محي الدين عبد العزيز عبد الحافظ - المنيا
15. أحمد علي منصور هلال - الإسماعيلية
16. محمد يحي زكريا أبو زيد - أسيوط
17. وائل نادي سليمان أحمد محمد - بني سويف
18. محمود عامر عبد العظيم عبد القادر - بني سويف
19. رجب محمد فتحي إبراهيم - بني سويف
20. محمد وحيد عبد الباقي راشد - الدقهلية
21. محمود عبد الباسط محمد درويش - سوهاج
22. محمد الزين محمد محمد على - الشرقية
23. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح حامد - شمال سيناء
24. عادل حنفي أحمد خالد سلطان - الغربية
25. أحمد عبد الرحيم توفيق جاد الرب - قنا
26. بركه السيد يوسف ناجي - كفر الشيخ
27. محمد أحمد سلطان حماد - المنيا
28. أحمد مصطفى حسن محمود - الإسكندرية
29. محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية
30. علي أحمد علي العسيلي - البحيرة
31. حسين مصطفي حسين أحمد - البحيرة
32. محمود عقبه طه محمود - بني سويف
33. أيمن فتحي عبد الرحمن حامد قطب - الجيزة
34. محمد علي علي زحام - الدقهلية
35. عبد العزيز إبراهيم أحمد إبراهيم - سوهاج
36. أحمد عبد الرحمن على حسنين - الشرقية
37. عبد الله حمدي محمد محمد سعد - القليوبية
38. أحمد شحاتة إبراهيم حسين - القليوبية
39. طه محمد علي منصور - القليوبية
40. كريم أحمد عبد العليم سعد - القليوبية
41. شعبان محمد خميس مصطفى العزيري - الإسكندرية
42. محمد عرفات يوسف محمد - الإسكندرية
43. محمود علي جابر علي - أسيوط
44. محمد عبد الحميد محمود إسماعيل - أسيوط
45. محمد خالد محمد الضويني - شمال سيناء
46. حازم بكر حسن درباله - الغربية
47. مهران محمد عبد النعيم امين - المنيا
48. سعيد منصور السعيد السعدني - الإسكندرية
49. أحمد صابر رزق حســـــن - الأقصر
50. علي عمران على أعمر - البحر الأحمر

الأحد 5 / 6 / 2022م
1. سمير أحمد السمان سليمان - السويس
2. رامي أيمن محمد محمد - الشرقية
3. محمد شعبان محمد السيد - الشرقية
4. أحمد عبد الفتاح محمد محمد عطية حرب - الشرقية
5. محمود محمد جمال محمود - الشرقية
6. أحمد عبد المهيمن عبد الحميد إبراهيم - الشرقية
7. صالح علي عبد الحميد علي - الفيوم
8. عمرو ربيع عوض عبد الفتاح - الفيوم
9. علاء الدين محمد المهدي عبد البديع - القاهرة
10. أحمد عبد اللاه عبد الله سيد - المنيا
11. محمود سيدهم إبراهيم عطا - أسيوط
12. خالد علي عويضة محمد - الأقصر
13. محمود رمضان السيد أحمد عيسى - الجيزة
14. التهامي محمود محمد التهامي - شمال سيناء
15. محمد يوسف صابر جندي - كفر الشيخ
16. أحمد عبد النبي عبد الغفار عبد النبي - المنيا
17. محمود عبد الله محمد على - الإسماعيلية
18. محمد أحمد محمد محمد - الأقصر
19. عبد الرحمن علي الدين علي عبد الرحيم - البحر الأحمر
20. رأفت عبد الهادي علي محمد - البحيرة
21. مصطفى عبد الله محمد عبد الحميد - الدقهلية
22. أسامة محمد عبد اللا محمد - السويس
23. محمود على منصور إبراهيم - الشرقية
24. إبراهيم أحمد محمد عطية الحياني - الشرقية
25. إبراهيم محمود إبراهيم محمود دياب - القاهرة
26. حسام محمد محمود محمد - قنا
27. مبروك محمد مبروك العبد - المنوفية
28. محمد سويلم محمد سويلم - المنوفية
29. محمد كامل عبد المعطى قاسم - الإسكندرية
30. محمد محمود محمد أحمد عبد العال - الإسماعيلية
31. محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم - الأقصر
32. خالد جمعة عبد الله الطنوبي - البحيرة
33. السيد السيد أحمد عابدين - الدقهلية
34. محمد أحمد محمد أبو المعاطي خيال - الدقهلية
35. محمد سعد محمد محمد خاطر - الدقهلية
36. على عبد الرحيم على عبد الرحمن - الشرقية
37. رضا حمدين عبد الله شخيبة - الغربية
38. أحمد عبد الرحمن صابر محمد - القاهرة
39. أحمد محمود محمد إبراهيم - قنا 
40. محمد عاطف إبراهيم العراقي - كفر الشيخ
41. أحمد فتحي صبحي أحمد عطا لله - الإسكندرية
42. حسين أحمد سيد أحمد - بني سويف
43. أيمن حسن محمود عبد اللطيف - بني سويف 
44. أحمد محمد محمود أبو العلا - بور سعيد
45. نبيل صلاح إمام إمام سلام - الجيزة
46. محمد إسماعيل حسن إسماعيل - الديوان العام
47. عبد العزيز عبد الناصر عبد العزيز محمد - الشرقية
48. أحمد محمد أحمد أمين - شمال سيناء
49. أحمد محمد عبد الغني الشافعي - الفيوم
50. عبد الجليل جمال عبد الجليل - القليوبية

الاثنين 6 / 6 / 2022م
1. جمال الدين بصيله إبراهيم حسن - قنا 
2. محمد عزت مصطفى بهجات - قنا 
3. أحمد نصر السيد رشيد فاطمه - المنوفية
4. محمد مصطفى مصطفى إبراهيم - الإسماعيلية
5. محمد صبري محمد عطية - الإسماعيلية
6. حسام طه شحاته صالح - الغربية
7. عبد الرحمن صبري متولي غازي - مرسى مطروح
8. يوسف محمود مدكور عبد الرحمن - المنوفية
9. أشرف عبد الفتاح إبراهيم حافظ - البحيرة
10. محمود طاهر  محمد محمد عبد الجليل - القليوبية
11. عبد الرحمن صابر عبد اللاه داود - قنا 
12. محمد حمدي على خليل - قنا 
13. سعد أبو الخير سعد الجندي - الإسكندرية
14. حسن محمد عبد الله إبراهيم - الإسماعيلية
15. السيد محمود على إبراهيم - الإسماعيلية
16. محمد سيد علي إبراهيم - أسيوط
17. أحمد محمد سيد أحمد - بور سعيد
18. أحمد سيد حسونة حسن - الجيزة
19. أحمد محمد محمد السلاوى - الإسماعيلية
20. وليد محمود محمد محمد هزاع - القليوبية
21. محمود سعيد عبد المولى - الإسماعيلية
22. أحمد شعبان أحمد صالح - أسيوط
23. سعيد عمر محمد عبد العاطي - البحر الأحمر
24. أحمد عبد المولى محمد عطية - البحيرة
25. مصطفى محمد عبادة - القليوبية
26. سعيد عبد المنطلب إسماعيل عبدالمنطلب - القليوبية
27. أبو عمرة مصطفى صابر مصطفى - قنا
28. عبد المنعم على مصلحي أبو حبيبة - المنوفية
29. حبشي فرحات محمد حبشي جلجل - المنوفية
30. إبراهيم علي عبد العظيم جمعة - المنيا
31. محمد صلاح عبد الرحيم برعي - الإسماعيلية
32. أحمد الصادق محمد الصادق - الإسماعيلية
33. حجاج عرفات محمد خليل - بني سويف
34. ممدوح أحمد فواز قاسم - سوهاج
35. محمد محمد إسماعيل مصطفى - السويس
36. أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى إسماعيل - الإسكندرية
37. محمد بغدادي على محمد - الأقصر
38. محمد صابر أحمد المنسي - الدقهلية
39. عبد المولى حسن متولي نحلة - شمال سيناء
40. صبري محمد القط إبراهيم - قنا
41. أحمد علي محمود طه - قنا 
42. طه محمد محمد عبد الله - المنيا
43. محمد أحمد فهمي أحمد - بني سويف

الأوقاف وزارة الأوقاف الاختبار الشفوي منحة الماجستير المجانية المتقدمين لمنحة الماجستير من الأئمة

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