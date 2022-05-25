الصحة العالمية: جدري القرود أعراضه بسيطة.. وحدث تغير في نمط الفيروس

كشفت الدكتورة شيرين النصيري، مسئول طبي بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، آخر تطورات مرض جدري القرود، مؤكدة أنه تم الإبلاغ عن ١٣١ حالة مؤكدة بـ ١٣ دولة حتى الآن.

وأضافت “النصيري”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء، أن جدري القرود بسيط ولا يعمل أعراض قوية إلا لحالات بسيطة، متابعة أن ما حدث هو تغير في نمط الفيروس.

وتابعت مسئول طبي بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا وفيات، والأعراض للمصاب به بسيطة، والموضوع لا يستدعي للقلق ولكن علينا الحذر، لافتة إلى أن الطفح الجلدي والملابس وأواني الطعام من أكثر طرق انتقال العدوى بجدري القرود، وكذلك ينتقل عن طريق التلامس أيضا.

وفي السياق نفسه أشارت إلى أن هذا الفيروس موجود في الحيوانات الموجودة في غابات أفريقية فقط.

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