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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يلقي كلمة بافتتاح في مؤتمر تغير المناخ.. اليوم

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت وزارة التعليم العالي مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أفتتاح في مؤتمر تغير المناخ وإلقاء كلمة، والذي يُقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبعنوان "آثار التغيرات المناخية على الاستدامة ، الطريق لمؤتمر cop27"، وذلك اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وفي سياق اخر كان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول توقيع المركز مذكرة تفاهم لعقد اتفاقية للتعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث بمصر، وجامعة قرطبة بأسبانيا، ومؤسسة النحل الجوال بالمملكة العربية السعودية.

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وأفاد التقرير بأن مذكرة التفاهم تشمل التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين المؤسسات الثلاث، وإنشاء إطار للتعاون في مجالات تدريب العاملين والموظفين، ومشروعات البحث والتطوير التكنولوجي، والتدريب على مستوى الماجستير والدكتوراه، ومشروعات لدورات وأنشطة الدراسات العليا، ودراسات حول الإدارة المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الاستشارات بين المؤسسات والتوثيق وتبادل المعلومات.

وأضاف التقرير أنه سيتم التنفيذ العملي لهذه الاتفاقية من خلال برامج ومشروعات تعاونية ملموسة تم إنشاؤها بين المؤسسات الثلاث؛ بهدف دعم علاقات التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والثقافية.

وقع المذكرة من الجانب المصري، د. حسين درويش، ود. ممدوح معوض نائبا رئيس المركز القومي للبحوث، ومن الجانب الإسباني، د. خوسيه كارلوس جوميز فيلاماندوس رئيس جامعة قرطبة بإسبانيا، ومن الجانب السعودي، أحمد فايز القثامي رئيس مؤسسة النحل الجوال بالسعودية.

على الجانب الأخر ، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول توقيع المركز مذكرة تفاهم لعقد اتفاقية للتعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث بمصر، وجامعة قرطبة بأسبانيا، ومؤسسة النحل الجوال بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد التقرير بأن مذكرة التفاهم تشمل التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين المؤسسات الثلاث، وإنشاء إطار للتعاون في مجالات تدريب العاملين والموظفين، ومشروعات البحث والتطوير التكنولوجي، والتدريب على مستوى الماجستير والدكتوراه، ومشروعات لدورات وأنشطة الدراسات العليا، ودراسات حول الإدارة المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الاستشارات بين المؤسسات والتوثيق وتبادل المعلومات.

وأضاف التقرير أنه سيتم التنفيذ العملي لهذه الاتفاقية من خلال برامج ومشروعات تعاونية ملموسة تم إنشاؤها بين المؤسسات الثلاث؛ بهدف دعم علاقات التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والثقافية.

وزارة التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمر تغير المناخ الدكتور مصطفى مدبولى Jobs Education

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