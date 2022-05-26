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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سجدت لله شكرا.. والد النني يتحدث عن تجديد عقده مع أرسنال

صدى البلد

قال ناصر النني والد النجم المصري العالمي محمد النني، إن ابنه يمتلك عزيمة وإصرارا، ولديه هدف يسعى لتحقيقه.


وأضاف “النني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” أمس الأربعاء: محمد النني يلعب في أفضل أندية العالم وأجاد مع أرسنال، لافتا إلى أنه جلس 6 أشهر على مقاعد البدلاء، ولكن عاد بقوة في مباريات صعبة بالدوري الإنجليزي.

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وأشاد والد النني، بـ أرتيتا مدرب أرسنال، قائلا: “كان له دور كبير في تطوير النني بدعمه للاعبيه ومساندتهم”، منوها بأنه توقع تجديد عقد نجله مع أرسنال منذ فترة.


وكشف عن أنه سجد لله شكرا فور تلقيه مكالمة ابنه بتجديد عقده مع الجانرز الإنجليزي، معلقا: «دعيت ربنا أنه يكمل ويستمر».

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:
 

ناصر النني النني أحمد موس أرتيتا مدرب آرسنال أرسنال

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