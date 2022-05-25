مواصفات السيارة الخارقة باجاني هوايرا نورث كارولاينا.. صور

كشفت شركة باجاني الإيطالية المتخصصة في انتاج السيارات الخارقة عن أحدث سياراتها النادرة والفريدة من نوعها من خلال صفحتها على فيسبوك، وتم انتاج وتصنيع السيارة الجديدة بواسطة قسم الأداء الخاص Pagani Special Projects، وهو قسم مختص يقوم بإنشاء إصدارات خاصة ونماذج محدودة التشغيل حسب طلب ورؤية العملاء.

يتميز Huayra NC بجسم ذو ظل أزرق غامق إلى حد كبير، يمتد شريط أحمر فوق الواجهة الأمامية وغطاء المحرك والسطح الخلفي، ويظهر هذا اللون أيضًا على قوائم الأجنحة، كما يوجد المزيد من التفاصيل القرمزية على حواف الفاصل الأمامي وحول المآخذ الجانبية وتحديد الناشر الخلفي.

جاءت من الداخل، بمقاعد وأعمدة مغطاه بجلد ألكانتارا الفاخر باللون الازرق، حيث تتناسب مع الظل الموجود على الجسم، كما جاء ناقل الحركة بلونًا مشابهً، ووضعية الساعة 12 لعجلة القيادة ومقبض التحكم في الثبات باللون الأحمر الداكن.

تعتمد سيارة Huayra NC على محرك 6.0 لتر من مرسيدس AMG، بشاحن توربيني مزدوج، يولد قوة تصل الى 830 حصانًا (619 كيلووات)، ويرسل صندوق التروس المتسلسل بسبع سرعات القوة الى العجلات الأربعة، ويبلغ وزن السيارة الخارقة نحو 2734 رطلاً (1240 كجم) فقط.

تقوم Paganiحاليًا بتطوير خليفتها Huayraتحت الاسم الرمزي C10، انطلاقا من لقطات التجسس، فهي تتمتع بتصميم أكثر سلاسة وبساطة من السيارة الخارقة الحالية، وعلى الرغم من ذلك، يتمتع الجزء الخلفي بمظهر مألوف، بما في ذلك إعداد العادم الرباعي المرتفع.

تؤكد الشركة بالفعل أن C10 تواصل استخدام محرك V12سعة 6.0 لترات ولكن يُقال أنه مع تعديلات لجعل 30 إلى 40 حصانًا (22 إلى 30 كيلوواط) أكثر من Huayraالحالية.

يقول رئيس الشركة هوراسيو باجاني إن هدف الشركة من C10هو تقليل الوزن مقابل Huayra، حيث يهدف الى تحسين التعامل مع السيارة بدلاً من التركيز على السرعة القصوى.

يؤكد باجاني أيضًا أن المتغيرات القابلة للتحويل والمركزة على المسار من C10قادمة في المستقبل، وظهرت الكوبيه لأول مرة في 12 سبتمبر في حدث أقيم في ميلانو، إيطاليا.