عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تتجاهل فورمولا 1 وأودي وبورشه تدخلان المنافسة في 2026

صدى البلد

أكد هربرت ديس رئيس مجموعة فولكس فاجن مؤخرًا رغبة التكتل الألماني في دخول الفورمولا 1 مع بورشة وأودي في عام 2026، حيث سيتم وضع مجموعة جديدة من اللوائح تهدف لإصلاح المنافسة مرة أخرى، والتي ستشهد تحول محركات الاحتراق إلى الوقود الاصطناعي بالكامل. 

وعلى الجانب الآخر استبعدت الشركة البافارية BMW العودة الى المنافسات مرة آخرى، حيث قال فرانك فان ميل رئيس BMW M، إن جانب رياضة السيارات في القسم M "ليس لديه طموحات للفورمولا 1" وشرح سبب عدم عودة الشركة بعد عام 2009 عندما انفصلت عن Sauber، وقال رئيس قسم Mإن الأمر يتعلق باللوائح المتعلقة بالمحركات، وبالنسبة لنا من المهم حقًا أن نتبنى قصة التحول الكهربائي بأسرع ما يمكن، حيث لا تزال الفورمولا 1 تناقش اللوائح المتعلقة بالكهرباء، وبالنسبة لنا كان الأمر واضحًا للغاية، دعنا ننتقل بشكل أسرع إلى هذا الكهرباء.

تستثمر الشركة بكثافة في سيارتها الهجينة المخصصة لسباق لومان Le Mans Daytona LMDh، والذي من المتوقع الآن أن يصل إلى المسار لموسم 2024 حيث تم استبعاد دخول 2023، وحتى بدون إعادة الدخول إلى F1، لا يزال يتعين على BMWمواجهة مجموعة فولكس فاجن لأن Lamborghini و Porsche و Audi تعمل جميعها في مشاريع LMDh كما سينضم إليهم أكورا وكاديلاك وألبين وبيجو.

إضافة إلى برنامج LMDh، يمتلك قسم رياضة السيارات في BMW أيضًا سيارة السباق M4 GT3، حيث سيتم الكشف عن نسخة GT4في منتصف يونيو في حلبةVIRginia International Raceway خلال الجولتين الخامسة والسادسة من بطولة 2022 SRO Americas Championship، بالإضافة لسباق M2 CS، والذي يعتمد على M2 F87 القديم. 

ستنتقل الكوبيه الرياضية المدمجة في مظهر القيادة على الطرقات إلى طراز G87في الأشهر المقبلة، وفي يونيو سيتم إصدار صورة تشويقية جديدة لسيارة السباق LMDh.

BMW فولكس فاجن هربرت ديس الفورمولا الفورمولا 1 Sauber Porsche

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

موضوعات متعلقة

نصائح هامة عند شراء سيارة مستعملة.. تعرف عليها

مواصفات سيارة مرسيدس 2022 C كلاس الجديدة في السعودية ..صور

BMW تكشف عن إصدارات حصرية محدودة من M3 و M4.. صور

نظرة شاملة على مواصفات فورد برونكو رابتور الجديدة.. صور

فولكس فاجن تكشف عن إصدار خاص محدود من جولف R.. صور

شاهد.. سيارة السباق الخارقة بوجاتي بوليد أثناء نقلها إلى فيلا ديستي

مواصفات وأسعار سيارات جيب في السعودية.. صور

سعر ومواصفات السيارة التاريخية فيراري تيستاروسا 1988.. صور

ترشيحاتنا

طارق يحيى: أبو جبل كان أسدا بالكان وأزمته شبيهة بـ بنشرقي.. فيديو

دعاء الفجر للنجاح .. أقوى 12 كلمة مستجابة رددها الآن

تعرف على تقنية الاهتزازات التحذيرية للطرق بالسعودية

بشكل رائع وألوان جذابة.. شاهد تصميم هاتف Galaxy M13 القادم من سامسونج

خبراء يحذرون: جدري القرود ينقل من الإنسان إلى الحيوان

طارق يحيى: هنشجع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ