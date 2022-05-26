BMW تتجاهل فورمولا 1 وأودي وبورشه تدخلان المنافسة في 2026

أكد هربرت ديس رئيس مجموعة فولكس فاجن مؤخرًا رغبة التكتل الألماني في دخول الفورمولا 1 مع بورشة وأودي في عام 2026، حيث سيتم وضع مجموعة جديدة من اللوائح تهدف لإصلاح المنافسة مرة أخرى، والتي ستشهد تحول محركات الاحتراق إلى الوقود الاصطناعي بالكامل.

وعلى الجانب الآخر استبعدت الشركة البافارية BMW العودة الى المنافسات مرة آخرى، حيث قال فرانك فان ميل رئيس BMW M، إن جانب رياضة السيارات في القسم M "ليس لديه طموحات للفورمولا 1" وشرح سبب عدم عودة الشركة بعد عام 2009 عندما انفصلت عن Sauber، وقال رئيس قسم Mإن الأمر يتعلق باللوائح المتعلقة بالمحركات، وبالنسبة لنا من المهم حقًا أن نتبنى قصة التحول الكهربائي بأسرع ما يمكن، حيث لا تزال الفورمولا 1 تناقش اللوائح المتعلقة بالكهرباء، وبالنسبة لنا كان الأمر واضحًا للغاية، دعنا ننتقل بشكل أسرع إلى هذا الكهرباء.

تستثمر الشركة بكثافة في سيارتها الهجينة المخصصة لسباق لومان Le Mans Daytona LMDh، والذي من المتوقع الآن أن يصل إلى المسار لموسم 2024 حيث تم استبعاد دخول 2023، وحتى بدون إعادة الدخول إلى F1، لا يزال يتعين على BMWمواجهة مجموعة فولكس فاجن لأن Lamborghini و Porsche و Audi تعمل جميعها في مشاريع LMDh كما سينضم إليهم أكورا وكاديلاك وألبين وبيجو.

إضافة إلى برنامج LMDh، يمتلك قسم رياضة السيارات في BMW أيضًا سيارة السباق M4 GT3، حيث سيتم الكشف عن نسخة GT4في منتصف يونيو في حلبةVIRginia International Raceway خلال الجولتين الخامسة والسادسة من بطولة 2022 SRO Americas Championship، بالإضافة لسباق M2 CS، والذي يعتمد على M2 F87 القديم.

ستنتقل الكوبيه الرياضية المدمجة في مظهر القيادة على الطرقات إلى طراز G87في الأشهر المقبلة، وفي يونيو سيتم إصدار صورة تشويقية جديدة لسيارة السباق LMDh.